Pierfrancesco Favino ospite a Stories, lunedì 10 novembre ore 21

Una lunga intervista, tra aneddoti, ricordi e successi, a pochi giorni dall’uscita de “Il Maestro”, il nuovo film di Andrea Di Stefano, nelle sale dal 13 novembre. “È la storia di un bambino con un papà che lo vuole campione” – racconta – “e per questo lo affida a un maestro per affrontare tutta la trafila dei tornei regionali e poi nazionali”. Nel film interpreta Raul Gatti, “un guascone, uno che prende la vita a morsi, che non pensa né al futuro né al passato. Sa fare una cosa sola: giocare a tennis. Deve rimettere a posto la sua vita e trovando questo ragazzo troverà anche il modo di guardarsi dentro.” E proprio il rapporto tra maestro e allievo diventa il cuore emotivo del film: “La cosa bella di questa storia è che non si instaura un rapporto paterno tra maestro e allievo. Nessuno ha aspettative, non provano mai a piacersi. È per questo che poi riescono a tirare fuori chi sono veramente.” Un ruolo, quello del maestro, che gli ha permesso di riscoprire il valore delle seconde possibilità: “È la storia di due perdenti che trovano la vittoria non sul campo da tennis, ma nella vita.”, ma soprattutto un personaggio che, spiega, “mi assomiglia più di quanto mi siano assomigliati altri ruoli. Ho spesso interpretato uomini forti, vincenti, con una forza che ho faticato a portare addosso. Il Maestro invece mi ha dato la libertà di offrire un lato diverso di me. È un personaggio perfetto per una commedia, di quelle che si facevano una volta.”

“IL MIO PRIMO PROVINO? UN INCUBO. MI TINSERO I CAPELLI DI ROSSO TIPO SINNER"

Nel corso dell’intervista Favino riflette sul suo mestiere e sul percorso che lo ha portato a diventare uno dei volti più amati del cinema italiano. “A sette anni volevo già fare l’attore, ma non so perché. Ogni tanto mi sveglio oggi e penso: ‘Ma sono sicuro di voler fare l’attore?’” – confessa sorridendo – “È avvenuto per paradosso in modo naturale, come se non potessi fare altro. Mi piace moltissimo farlo, ci sono nato, ma ancora oggi mi interrogo.” Non mancano i momenti più difficili: “Ho avuto anni in cui non lavoravo e facevo altro. Facevo fatica a convincere le persone che potessi fare certi ruoli, e capisco anche perché non me li facevano fare. A vent’anni sembravo trentenne, non ero figo, non ero giovane, e non ero adatto a raccontare la giovinezza. Ma quando hai vent’anni non lo capisci. Mi ero dato anche una deadline, oltre la quale avrei smesso se le cose non fossero andate bene. Poi, per fortuna, è andata così.” Racconta anche l’episodio del suo primo provino, che definisce “un trauma”: “L’ho fatto per il ruolo di protagonista di un film che si chiamava ‘Una questione privata’. La casting era felicissima, ma il regista non era convinto della mia fisicità: mi disse ‘sei troppo scuro’. Mi tinsero i capelli e venni fuori rosso carota, tipo Sinner ma con questa faccia. Poi sparirono… Mi presero per un ruolo piccolissimo e non mi piacque per niente. Il caso volle che quel regista, anni dopo, fu proprio quello che mi fece esordire da protagonista.” E aggiunge: “I personaggi mi devono sfidare, devono darmi qualcosa che ho voglia di investigare. Dopo tanti anni, so bene cosa voglio ancora imparare a fare. La recitazione è un viaggio che non finisce con l’ultimo film, ma va avanti con l’artista che sei.” Poi ammette: “Il ruolo del Maestro è arrivato in un momento di fortissima disillusione sul mio percorso artistico, sull’utilità di quello che faccio, sulla possibilità di emozionare o meno. Nel fare il mio mestiere trovo un senso alla mia vita, quando quel senso sfugge un attimo ho provato paura. Andrea Di Stefano è stato bravo a coglierlo.” C’è spazio anche per il Favino più privato, quello che parla della sua famiglia e del suo modo di vivere, partendo dall’infanzia. “Casa Favino? Siamo tantissimi, in sei. Una tribù in cui sono l’ultimo arrivato e ho dovuto imparare un linguaggio che era già rodato. C’era tanta ironia, scambi, curiosità.” Di sé bambino dice: “Ero tranquillo, facevo divertire gli altri. È la cosa che mi ha spinto a fare questo mestiere: stemperare le ansie divertendo e divertendomi. Avevo un amico immaginario che si chiamava Marco e mia madre mi dava corda.” Un’indole comica che affiora sin dal liceo, dato che “imitavo tutti i prof e venivo spesso rimproverato e ripreso. Per amor di battuta ho preso un sacco di note. Ma se ho una battuta non riesco a tenermela” racconta.