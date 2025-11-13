Il Maestro, il tennis la poesia della sconfitta. La recensione

L'attore emoziona con il film di Andrea Di Stefano, nelle sale dal 13 novembre con Vision. Un film che intreccia sport e vita, tra racchette impolverate, padri autoritari e sogni infranti. L’elogio della sconfitta diventa un atto di verità, accompagnato da una colonna sonora di Battiato, Bertè e Renato Zero. Un inno alla libertà, alle seconde possibilità e a chi sa rialzarsi con dolcezza

Il tennis è uno sport spietato: non ammette distrazioni, non tollera alibi. Sei solo, e contro hai te stesso. Andrea Di Stefano in Il Maestro — presentato fuori concorso a Venezia 2025 e ora in sala dal 13 novembre — affonda proprio in quella solitudine. Pierfrancesco Favino diventa Raul Gatti, ex promessa della racchetta, stropicciato e tenero, che vive di ricordi e rimpianti. Ha conosciuto la gloria effimera di un ottavo al Foro Italico e il baratro delle sconfitte. Ora allena Felice, tredici anni e un padre che confonde il successo con l’amore. "Mio padre non ti paga per dormire", gli urla l’ingegnere Milella (Giovanni Ludeno), figura che incarna l’ossessione del risultato. Ma in quel ragazzo silenzioso e in quell’uomo smarrito si specchia la stessa ferita: la paura di non bastare.

Il gesto della sconfitta C’è un’immagine che resta: la mano che si posa sulla gola, il sorriso dopo l’ennesima disfatta. "La vita mi sorride", mormora Raul, e in quella frase c’è tutto il paradosso del film. Di Stefano costruisce un’opera fatta di crepe, di gesti minimi e di malinconia luminosa.

Favino: “Il Maestro mi somiglia più di tanti vincenti” Favino, nell’intervista realizatta da Omar Scillaci per Stories confessa che Raul Gatti gli assomiglia “più di tanti personaggi forti e vincenti che ho interpretato”. E aggiunge: “È la storia di due perdenti che trovano la vittoria non sul campo, ma nella vita”.

Per l’attore romano, il film segna un ritorno alla vulnerabilità. Dopo L’ultima notte di Amore, torna a lavorare con Di Stefano ma qui abbandona ogni corazza. "È un ruolo che mi ha liberato – racconta –. Mi ha dato la possibilità di mostrare un lato diverso, più fragile, più umano. Forse è il mio personaggio più vicino alla realtà".

L’allievo, la rabbia e la libertà Accanto a Favino, Tiziano Menichelli è una rivelazione: il suo Felice ha la rabbia trattenuta di chi vive per compiacere. Ogni partita è una prigione, ogni vittoria un obbligo. Ma durante quel viaggio lungo la costa italiana, tra tornei provinciali e notti in motel, l’adolescente scoprirà il valore dell’imperfezione.

La musica come memoria C’è una colonna sonora che sembra respirare insieme ai personaggi. Battiato, Bertè, Raf, Renato Zero, Sabrina Salerno, Drupi, Patty Pravo: un jukebox di ricordi che accompagna i due protagonisti nel loro itinerario di crescita.

Ogni brano è una scheggia di tempo, un lampo di identità collettiva: Cuccurucucù vibra come una preghiera laica, Meglio libera è un inno alla ribellione, Voyeur di Renato Zero accende la sensualità disincantata di un’epoca che sognava in Technicolor. Persino Alghero di Giuni Russo, nel suo sorriso sospeso, diventa colonna sonora di una fuga impossibile.

I maestri imperfetti Il tema del maestro – e della perdita – attraversa tutto il cinema di Di Stefano, dall’esordio internazionale con Escobar a L’ultima notte di Amore. Qui, però, sceglie la semplicità, la commedia malinconica.

"A tredici anni un maestro di tennis mi disse una frase che mi ha salvato", racconta il regista nel pressbook. Il Maestro è il suo omaggio a quell’uomo, ma anche una riflessione sull’educazione sentimentale di un Paese: la fatica di essere padri, la paura di sbagliare, la necessità di rialzarsi.

Giorgio Franchini al montaggio e Matteo Cocco alla fotografia imprimono luce e ritmo alla storia: campi lunghi, controluce, primi piani che graffiano. È cinema di sguardi. “Sogniamo in 16:9” Favino, in chiusura di Stories, lancia un appello che vale come manifesto: “Sogniamo in 16:9, perché esiste il cinema. È il sogno di qualcun altro che ci rende diversi, e questo non ha prezzo”.

Il Maestro come cocktail Se Il Maestro fosse un cocktail, sarebbe un Americano anni Ottanta: semplice e diretto, ma capace di lasciare in bocca un retrogusto che non si dimentica. Un drink da bar di provincia, servito in bicchieri spessi, con il ghiaccio che si scioglie troppo presto e un’arancia che profuma d’estate finita.

