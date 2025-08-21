Amadeus, la nuova serie Sky Original con Will Sharpe e Paul Bettany

Sky svela le prime immagini di Amadeus, nuova serie tratta dalla pièce di Peter Shaffer. Will Sharpe veste i panni del genio musicale Wolfgang Mozart, mentre Paul Bettany interpreta l’acerrimo rivale Antonio Salieri. Nel cast anche Gabrielle Creevey. Una reimmaginazione audace della leggendaria rivalità che ha segnato la storia della musica, prossimamente su Sky e NOW

Svelate le prime immagini della nuova serie Sky Original AMADEUS , con Will Sharpe (Too Much, The White Lotus) nei panni del prodigio musicale Wolfgang “Amadeus” Mozart, Paul Bettany (WandaVision, A Very British Scandal) in quelli dell’invidioso compositore di corte Antonio Salieri, e Gabrielle Creevey (In My Skin, The Pact) nel ruolo di Constanze Weber, futura moglie di Mozart. La serie debutterà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Quando, a venticinque anni, Amadeus arriva nella vivace Vienna del Settecento, non più enfant prodige e assetato di libertà creativa, il suo mondo si intreccia con due figure decisive: la futura moglie Constanze Weber, fedele e tenace, e il religiosissimo compositore di corte Antonio Salieri. Mentre il genio di Amadeus continua a brillare, nonostante i suoi demoni interiori, la cattiva reputazione e lo scetticismo della conservatrice corte viennese, Salieri è sempre più tormentato da quello che percepisce come un dono divino. Una minaccia a tutto ciò che ha di più caro: il suo talento, la sua reputazione, perfino la sua fede in Dio. Salieri giura così di distruggere Amadeus. E quella che inizia come rivalità professionale si trasforma in un’ossessione personale che durerà trent’anni, culminando con una confessione di omicidio e un disperato tentativo di legarsi per sempre all’eredità di Mozart.

Ispirata all’opera teatrale pluripremiata di Peter Shaffer e audacemente adattata da Joe Barton (Black Doves, Giri/Haji – Dovere/Vergogna, Progetto Lazarus), questa spettacolare reinterpretazione esplora la mitica caduta di uno dei compositori più iconici della storia — e virtuosa rockstar del XVIII secolo — Wolfgang “Amadeus” Mozart.

il cast

Accanto a Will Sharpe, Paul Bettany e Gabrielle Creevey, un cast stellare che include Rory Kinnear (The Diplomat, Skyfall) nei panni dell’Imperatore Giuseppe, Lucy Cohu (Becoming Jane) in quelli di Cecilia Weber, Jonathan Aris (The Sixth Commandment) come Leopold Mozart, Ényì Okoronkwo (Nell - Rinnegata, Progetto Lazarus) come Da Ponte, Jessica Alexander (La Sirenetta) come Katerina, Hugh Sachs (Bridgerton) come Von Strack, Paul Bazely (Such Brave Girls) come Von Swieten, Rupert Vansittart (Il Trono di Spade) come Rosenberg, Anastasia Martin (Venne dal freddo) come Aloysia Weber, Nancy Farino (Masters of the Air) come Josepha Weber, Olivia-Mai Barrett (Invasion) come Sophie Weber, Viola Prettejohn (The Crown) come la Principessa Elisabetta e Jyuddah Jaymes (Erano ragazzi in barca, Hijack – Sette ore in alta quota) come Franz Süssmayr.

AMADEUS è prodotta da Two Cities Television (parte di STV Studios) in collaborazione con Sky Studios. Megan Spanjian è produttrice esecutiva per Sky Studios. Michael Jackson (Patrick Melrose) e Stephen Wright (Blue Lights) sono produttori esecutivi per Two Cities Television. Julian Farino (Giri/Haji – Dovere/Vergogna) e Alice Seabright (Chloe, Sex Education) sono i registi. Barton, Sharpe, Bettany e Farino figurano come produttori esecutivi. NBCUniversal Global TV Distribution si occupa delle vendite internazionali della serie per conto di Sky Studios.