Atp Finals 2025, oggi in campo Musetti e Bolelli-Vavassori nel doppio

Dopo il successo di Sinner al debutto, oggi a Torino torna in campo l’altro italiano impegnato nel torneo singolare maschile: Musetti, reduce dalla sconfitta contro Fritz, giocherà contro de Minaur non prima delle 20.30. Ma ad aprire la giornata sono altri due azzurri: Bolelli e Vavassori affrontano nel doppio la coppia formata da Granollers e Zeballos. Oggi anche la sfida tra Alcaraz e Fritz e, nel doppio, quella tra Cash-Glasspool contro Krawietz-Puetz
Proseguono le Atp Finals di Torino. Nella terza giornata torna in campo Lorenzo Musetti, dopo la sconfitta all’esordio contro Taylor Fritz. Il tennista italiano giocherà contro Alex de Minaur non prima delle 20.30. Prima, sempre nel torneo singolare maschile, Carlos Alcaraz affronta Taylor Fritz (non prima delle 14). Ad aprire la giornata, però, sono altri due italiani: Simone Bolelli e Andrea Vavassori sfidano nel doppio la coppia formata da Marcel Granollers e Horacio Zeballos. I due azzurri, che hanno vinto all’esordio contro i numeri 1 al mondo Julian Cash e Lloyd Glasspool, cercano una storica qualificazione alle semifinali: appuntamento alle 11.30. Cash e Glasspool, invece, alle 18 affrontano Kevin Krawietz e Tim Puetz. Ieri c’è stato l’esordio vincente di Jannik Sinner, che mercoledì affronterà Alexander Zverev (non prima delle 20.30). Tutto il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Le partite di oggi
- BOLELLI/VAVASSORI vs Granollers/Zeballos: alle 11.30
- Alcaraz (Esp) vs Fritz (Usa): non prima delle 14
- Cash/Glasspool vs Krawietz/Puetz: alle 18
- MUSETTI (Ita) vs De Minaur (Aus): non prima delle 20.30
Vedi anche
Atp Finals, Sinner vince contro Auger-Aliassime in due set: 7-5, 6-1
©Ansa
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa