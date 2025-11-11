Atp Finals 2025, oggi in campo Musetti e Bolelli-Vavassori nel doppio

Dopo il successo di Sinner al debutto, oggi a Torino torna in campo l’altro italiano impegnato nel torneo singolare maschile: Musetti, reduce dalla sconfitta contro Fritz, giocherà contro de Minaur non prima delle 20.30. Ma ad aprire la giornata sono altri due azzurri: Bolelli e Vavassori affrontano nel doppio la coppia formata da Granollers e Zeballos. Oggi anche la sfida tra Alcaraz e Fritz e, nel doppio, quella tra Cash-Glasspool contro Krawietz-Puetz

Proseguono le Atp Finals di Torino. Nella terza giornata torna in campo Lorenzo Musetti, dopo la sconfitta all’esordio contro Taylor Fritz. Il tennista italiano giocherà contro Alex de Minaur non prima delle 20.30. Prima, sempre nel torneo singolare maschile, Carlos Alcaraz affronta Taylor Fritz (non prima delle 14). Ad aprire la giornata, però, sono altri due italiani: Simone Bolelli e Andrea Vavassori sfidano nel doppio la coppia formata da Marcel Granollers e Horacio Zeballos. I due azzurri, che hanno vinto all’esordio contro i numeri 1 al mondo Julian Cash e Lloyd Glasspool, cercano una storica qualificazione alle semifinali: appuntamento alle 11.30. Cash e Glasspool, invece, alle 18 affrontano Kevin Krawietz e Tim Puetz. Ieri c’è stato l’esordio vincente di Jannik Sinner, che mercoledì affronterà Alexander Zverev (non prima delle 20.30). Tutto il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.