Atp Finals, stasera Sinner sfida Zverev. Prima Shelton-Auger-Aliassime

La vittoria di Musetti

Martedì sera Musetti ha sconfitto al terzo set l'australiano Alex De Minaur dopo un match al cardiopalma. Ha vinto il primo parziale 7-5, ha perso il secondo 3-6 e ha vinto il terzo 7-5 dopo una rimonta straordinaria. Partita durata due ore e 47 minuti, combattuta e di grande intensità dall'inizio alla fine. "Grazie al pubblico, senza non sarei mai riuscito a vincere questa partita. La stanchezza, specialmente a metà partita, si è fatta sentire tanto. Alex ha preso un ottimo ritmo, facevo veramente fatica a stare dietro, ma sono riuscito a trovare dentro di me la poca energia rimasta: gli ultimi mesi sono stati davvero impegnativi", ha detto il carrarino dopo la vittoria. "Sono orgoglioso di aver raggiunto questo obiettivo - ha aggiunto - non solo per me ma per il mio team, la mia famiglia e i miei amici che mi supportano. È un lavoro costante. Forse la gente a volte si scorda che siamo esseri umani, non è sempre facile perfomare al top ma quest'anno ho fatto salto di qualità, sono sicuro che negli anni passati una partita del genere non l'avrei portata a casa".