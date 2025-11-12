Atp Finals, stasera Sinner sfida Zverev. Prima Shelton-Auger-Aliassime

L’azzurro torna in campo a Torino contro il tedesco, già incontrato di recente in finale a Vienna e in semifinale a Parigi con due vittorie del numero 2 del mondo. Ieri impresa di Musetti che ha battuto De Minaur. Tutto il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Proseguono a Torino le Atp Finals. Oggi scende in campo Jannik Sinner, che stasera alle 20.30 sfiderà Alexander Zverev: i due si ritrovano per la terza volta in poche settimane dopo la finale di Vienna e la semifinale di Parigi, entrambe vinte dall’azzurro. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ieri sera impresa di Lorenzo Musetti che ha battuto De Minaur in rimonta al terzo set e domani sfiderà Alcaraz per un posto in semifinale.
La vittoria di Musetti
Martedì sera Musetti ha sconfitto al terzo set l'australiano Alex De Minaur dopo un match al cardiopalma. Ha vinto il primo parziale 7-5, ha perso il secondo 3-6 e ha vinto il terzo 7-5 dopo una rimonta straordinaria. Partita durata due ore e 47 minuti, combattuta e di grande intensità dall'inizio alla fine. "Grazie al pubblico, senza non sarei mai riuscito a vincere questa partita. La stanchezza, specialmente a metà partita, si è fatta sentire tanto. Alex ha preso un ottimo ritmo, facevo veramente fatica a stare dietro, ma sono riuscito a trovare dentro di me la poca energia rimasta: gli ultimi mesi sono stati davvero impegnativi", ha detto il carrarino dopo la vittoria. "Sono orgoglioso di aver raggiunto questo obiettivo - ha aggiunto - non solo per me ma per il mio team, la mia famiglia e i miei amici che mi supportano. È un lavoro costante. Forse la gente a volte si scorda che siamo esseri umani, non è sempre facile perfomare al top ma quest'anno ho fatto salto di qualità, sono sicuro che negli anni passati una partita del genere non l'avrei portata a casa".
Leggi anche
Atp Finals, Musetti vince in tre set su De Minaur
I risultati di oggi
- Shelton - Auger-Aliassime (ore 14)
- SINNER - Zverev (ore 20.30)
Leggi anche
Atp Finals, Sinner vince contro Auger-Aliassime in due set: 7-5, 6-1
©Ansa
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa