Atp Finals, oggi Sinner sfida Shelton. Musetti eliminato

L’azzurro numero 2 al mondo, già qualificato alle semifinali di Torino, affronta Ben Shelton nell’ultimo match del girone. Appuntamento alle ore 14 all'Inalpi Arena. In serata poi l’altra sfida del girone, quella tra Zverev e Auger-Aliassime. Ieri Alcaraz ha battuto Musetti, eliminandolo e garantendosi la matematica certezza di chiudere l’anno in testa al ranking. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

A Torino proseguono le Atp Finals. Jannik Sinner , già qualificato alle semifinali, affronta oggi Ben Shelton nell’ultimo match del girone round robin. Una partita ininfluente ai fini del torneo in quanto l’americano è già matematicamente eliminato. Appuntamento alle ore 14 all'Inalpi Arena. In serata poi l’altra sfida del girone, quella tra Zverev e Auger-Aliassime. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Musetti eliminato

Ieri intanto, nell’altro girone, Carlos Alcaraz ha battuto Lorenzo Musetti conquistando le semifinali delle Finals e ottenendo la certezza di chiudere il 2025 da numero 1 del mondo. Lo spagnolo ha vinto 6-4, 6-1, eliminando l’azzurro dal torneo. Nell’altro match Alex De Minaur ha sconfitto Taylor Fritz, finalista del 2024, in due set: 7-6, 6-3 in un'ora e 35 minuti di gioco. L’australiano così conquista un posto in semifinale dove affronterà proprio Sinner.

Il doppio

Anche nel doppio l’Italia sarà in semifinale: ieri Andrea Vavassori e Simone Bolelli, pur perdendo al terzo set l'ultima partita contro i detentori del titolo (già eliminati), i tedeschi Tim Puetz e Kevin Krawietz, passano il turno come primi e domani si giocheranno l'accesso alla finale.