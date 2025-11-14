Offerte Black Friday
Atp Finals, oggi Sinner sfida Shelton. Musetti eliminato

©Ansa

L’azzurro numero 2 al mondo, già qualificato alle semifinali di Torino, affronta Ben Shelton nell’ultimo match del girone. Appuntamento alle ore 14 all'Inalpi Arena. In serata poi l’altra sfida del girone, quella tra Zverev e Auger-Aliassime. Ieri Alcaraz ha battuto Musetti, eliminandolo e garantendosi la matematica certezza di chiudere l’anno in testa al ranking. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

A Torino proseguono le Atp Finals. Jannik Sinner, già qualificato alle semifinali, affronta oggi Ben Shelton nell’ultimo match del girone round robin. Una partita ininfluente ai fini del torneo in quanto l’americano è già matematicamente eliminato. Appuntamento alle ore 14 all'Inalpi Arena. In serata poi l’altra sfida del girone, quella tra Zverev e Auger-Aliassime. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. 

Musetti eliminato

Ieri intanto, nell’altro girone, Carlos Alcaraz ha battuto Lorenzo Musetti conquistando le semifinali delle Finals e ottenendo la certezza di chiudere il 2025 da numero 1 del mondo. Lo spagnolo ha vinto 6-4, 6-1, eliminando l’azzurro dal torneo. Nell’altro match Alex De Minaur ha sconfitto Taylor Fritz, finalista del 2024, in due set: 7-6, 6-3 in un'ora e 35 minuti di gioco. L’australiano così conquista un posto in semifinale dove affronterà proprio Sinner.

Il doppio

Anche nel doppio l’Italia sarà in semifinale: ieri Andrea Vavassori e Simone Bolelli, pur perdendo al terzo set l'ultima partita contro i detentori del titolo (già eliminati), i tedeschi Tim Puetz e Kevin Krawietz, passano il turno come primi e domani si giocheranno l'accesso alla finale.

Italy's Lorenzo Musetti hits the ball during his match against Spain's Carlos Alcaraz at the ATP Finals tennis tournament in Turin on November 13, 2025. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Atp Finals, Musetti cede ad Alcaraz: 6-4, 6-1 per lo spagnolo
