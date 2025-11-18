Stampa Spagna: problema muscolare, Coppa Davis a rischio per Alacaraz

Manca ancora l’ufficialità, ma è sempre più probabile (almeno secondo i media spagnoli) che Carlos Alcaraz rinunci alle Finals di Coppa Davis. Il campione, sconfitto da Sinner domenica scorsa a Torino nell’ultimo atto delle Atp Finals, avrebbe deciso di non correre rischi. A riportarlo è “El Partidazo de COPE”. Ma anche secondo "Marca" il forfait è sempre più scontato.

Il problema emerso durante le Finals a Torino

Secondo il sito spagnolo, l'infortunio si è verificato durante la fase a gironi delle Atp Finals ed è peggiorato in semifinale contro Felix Auger-Aliassime e in finale contro Jannik Sinner. "Alcaraz vuole giocare e vincere la Coppa Davis con la Spagna, ma non correrà rischi e giocherà solo se sarà in forma sufficiente per contribuire e guadagnare punti. Secondo "Marca", i risultati delle sue visite mediche sono stati inviati direttamente a Juanjo López, il medico personale del numero uno al mondo. Il sei volte campione Slam soffre di uno stiramento muscolare e non si allenerà oggi. Si sottoporrà a cure in hotel . Mercoledì verrà sottoposto a esami per valutare le sue condizioni e in quella sede verrà presa una decisione in merito alla sua partecipazione al torneo".

Domani al via la Davis

L’appuntamento con la Davis è da domani, 18 novembre, e fino al 23. L’Italia, detentrice della Coppa (vinta anche nel 2023), sfiderà ai quarti l’Austria senza i due campioni Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. L'esordio della Spagna, invece, è previsto giovedì 20 novembre alle 10, contro la Repubblica Ceca nei quarti di finale.