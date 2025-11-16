Offerte Black Friday
Atp Finals, Sinner sfida Alcaraz per il titolo: alle 18 la finale

Sport
©Getty

All'Inalpi Arena di Torino il numero 1 e il numero 2 del mondo si ritrovano per conquistare il torneo dei Maestri. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Dopo le tre finali Slam di Roland Garros, Wimbledon  e Us Open, la sfida dell'anno si ripropone ancora e vale per il titolo delle Atp Finals di Torino, il torneo dei Maestri. Il numero 2 e il numero 1 del mondo si affrontano oggi alle 18 all'Inalpi Arena che già da giorni ha registrato il tutto esaurito (13.000 biglietti venduti, l'ultimo martedì scorso a 2.300 euro). Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

L’attesa della finale

Lo spagnolo arriva all'appuntamento decisivo dopo aver travolto in semifinale Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-2 6-4. Sinner per il terzo anno consecutivo ha conquistato la finale dopo una cavalcata inarrestabile, quattro vittorie su quattro partite e neanche un set perso. "Sono felice di giocare un'altra grande partita contro Jannik su questo campo - ha detto Alcaraz - Io sarò molto concentrato perché so che il pubblico tiferà per lui, ma io devo stare concentrato sulle cose che devo fare per poter mettere in campo il miglior tennis e per battere il grande giocatore che è Jannik. Mi aspetto almeno tre o quattro persone nella folla domani che tifano per me". "Ho fatto un grande passo in avanti rispetto all'anno scorso - ha commentato l’altoatesino - Quest'anno se mi vedo giocare devo dire che servo meglio e gioco meglio. È il mio giudizio personale su me stesso. Mi auguro che sia una bellissima finale con un livello di tennis molto alto. Per far questo ci saranno due giocatori in forma. Che vinca il migliore e che sia una partita bella, poi vediamo come va".

Sinner e Alcaraz Atp Finals

Atp Finals, Sinner batte De Minaur: domenica finale contro Alcaraz

©Ansa

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
Sport

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

