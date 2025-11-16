Atp Finals, Sinner sfida Alcaraz per il titolo: alle 18 la finale

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Dopo le tre finali Slam di Roland Garros, Wimbledon e Us Open, la sfida dell'anno si ripropone ancora e vale per il titolo delle Atp Finals di Torino, il torneo dei Maestri. Il numero 2 e il numero 1 del mondo si affrontano oggi alle 18 all'Inalpi Arena che già da giorni ha registrato il tutto esaurito (13.000 biglietti venduti, l'ultimo martedì scorso a 2.300 euro). Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

L’attesa della finale

Lo spagnolo arriva all'appuntamento decisivo dopo aver travolto in semifinale Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-2 6-4. Sinner per il terzo anno consecutivo ha conquistato la finale dopo una cavalcata inarrestabile, quattro vittorie su quattro partite e neanche un set perso. "Sono felice di giocare un'altra grande partita contro Jannik su questo campo - ha detto Alcaraz - Io sarò molto concentrato perché so che il pubblico tiferà per lui, ma io devo stare concentrato sulle cose che devo fare per poter mettere in campo il miglior tennis e per battere il grande giocatore che è Jannik. Mi aspetto almeno tre o quattro persone nella folla domani che tifano per me". "Ho fatto un grande passo in avanti rispetto all'anno scorso - ha commentato l’altoatesino - Quest'anno se mi vedo giocare devo dire che servo meglio e gioco meglio. È il mio giudizio personale su me stesso. Mi auguro che sia una bellissima finale con un livello di tennis molto alto. Per far questo ci saranno due giocatori in forma. Che vinca il migliore e che sia una partita bella, poi vediamo come va".