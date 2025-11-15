Atp Finals, oggi Sinner-De Minaur. In campo anche Bolelli-Vavassori

Offerte Black Friday
Atp Finals, oggi la semifinale Sinner-De Minaur. In campo anche Bolelli-Vavassori

Sport
©Getty

L’altoatesino si gioca un posto in finale contro l’australiano, battuto 12 volte in altrettanti precedenti. La coppia azzurra del doppio sfida i numeri 2 del mondo Heliovaara/Patten. In campo stasera Carlos Alcaraz-Felix Auger-Aliassime. Tutti i match sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Alle Atp Finals di Torino è il giorno delle semifinali. Dalle 14.30 Jannik Sinner affronterà Alex De Minaur, un match a cui l’altoatesino arriva da imbattuto nel torneo e con tutti i 12 precedenti vinti contro l’australiano. Si giocano invece un posto nella finale del doppio gli azzurri Bolelli e Vavassori, che dalle 12 sfidano i numeri 2 del mondo Heliovaara/Patten. L’altra semifinale del singolare è fra Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime (dalle 20.30), quella del doppio è lo scontro tutto britannico Skupsi/Salusbury-Cash/Glasspool. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

I match di oggi

  • BOLELLI/VAVASSORI vs Heliovaara/Patten - (ore 12)
  • SINNER (Ita) vs De Minaur (Aus) - (ore 14.30)
  • Cash/Glasspool vs Salisbury/Skupski - (ore 18)
  • Alcaraz (Esp) vs Auger-Aliassime (Can) - (ore 20.30)

Atp Finals, Sinner batte Shelton in due set. Sabato la semifinale

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

Sport: I più letti