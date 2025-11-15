Atp Finals, oggi Sinner-De Minaur. In campo anche Bolelli-Vavassori

L’altoatesino si gioca un posto in finale contro l’australiano, battuto 12 volte in altrettanti precedenti. La coppia azzurra del doppio sfida i numeri 2 del mondo Heliovaara/Patten. In campo stasera Carlos Alcaraz-Felix Auger-Aliassime. Tutti i match sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Alle Atp Finals di Torino è il giorno delle semifinali. Dalle 14.30 Jannik Sinner affronterà Alex De Minaur, un match a cui l’altoatesino arriva da imbattuto nel torneo e con tutti i 12 precedenti vinti contro l’australiano. Si giocano invece un posto nella finale del doppio gli azzurri Bolelli e Vavassori, che dalle 12 sfidano i numeri 2 del mondo Heliovaara/Patten. L’altra semifinale del singolare è fra Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime (dalle 20.30), quella del doppio è lo scontro tutto britannico Skupsi/Salusbury-Cash/Glasspool. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
I match di oggi
- BOLELLI/VAVASSORI vs Heliovaara/Patten - (ore 12)
- SINNER (Ita) vs De Minaur (Aus) - (ore 14.30)
- Cash/Glasspool vs Salisbury/Skupski - (ore 18)
- Alcaraz (Esp) vs Auger-Aliassime (Can) - (ore 20.30)
©Ansa
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa