Atp Finals, oggi Sinner-De Minaur. In campo anche Bolelli-Vavassori

Alle Atp Finals di Torino è il giorno delle semifinali. Dalle 14.30 Jannik Sinner affronterà Alex De Minaur, un match a cui l’altoatesino arriva da imbattuto nel torneo e con tutti i 12 precedenti vinti contro l’australiano. Si giocano invece un posto nella finale del doppio gli azzurri Bolelli e Vavassori, che dalle 12 sfidano i numeri 2 del mondo Heliovaara/Patten. L’altra semifinale del singolare è fra Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime (dalle 20.30), quella del doppio è lo scontro tutto britannico Skupsi/Salusbury-Cash/Glasspool. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.