Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Coppa Davis, la Spagna in finale contro Italia: Germania sconfitta 2-1

Sport
©Ansa

Il doppio è stato decisivo per definire la seconda finalista di Coppa Davis: domani alle 15 a Bologna la Spagna sfiderà gli azzurri per l'"insalatiera". Dopo l'1-1 raggiunto grazie ai due singolari, con la vittoria di Pablo Carreno-Busta su Jan-Lennard Struff, e il successo del tedesco Alexander Zverev (numero 3 del mondo) su Jaume Munar (36 del ranking Atp), è stato il doppio iberico composto da Marcel Granollers e Pedro Martinez a superare al terzo set la coppia tedesca Kevin Krawietz-Tim Puetz

ascolta articolo

Sarà la Spagna l'avversaria dell'Italia domani nella finale della Coppa Davis 2025, a Bologna. In semifinale la squadra iberica ha superato 2-1 la Germania. A portare il punto decisivo il doppio Granollers-Martinez che ha battuto quello tedesco Krawietz-Puetz in tre set 6-2 3-6 6-3. 

La cronaca

Gli spagnoli fanno subito la voce grossa: si portano sul 4-0, poi cancellano le due palle break (5-1) che avrebbero riaperto la contesa e vanno a chiudere sul 6-2 in poco più di mezz'ora. La reazione di Krawietz e Puetz e' immediata: c'è un solo break nel secondo set e porta la firma dei tedeschi. Nel terzo però c'è un'altra svolta di marca spagnola con il break a zero nel quarto game (3-1). La Spagna si difende ai vantaggi (4-1). Granollers e Martinez cancellano con un ace la palla break sul 5-3 e sempre con la prima si guadagnano il match point che porta alla chiusura della sfida. Saranno Italia e Spagna a contendersi l'insalatiera. Questi i risultati dei singolari: Pablo Carreno Busta (Esp) b. Jan-Lennard Struff (Ger) 6-4 7-6 (6); Alexander Zverev (Ger) b. Jaume Munar (Esp) 7-6 (2) 7-6 (5).

Approfondimento

Coppa Davis, l'Italia batte il Belgio e vola in finale

Sport: Ultime notizie

Serie A, in corso Fiorentina-Juventus 1-1. LIVE

Sport

Dopo la sosta per le Nazionali, il campionato riparte oggi con le prime 4 partite della 12esima...

Coppa Davis, la Spagna in finale contro Italia: Germania sconfitta 2-1

Sport

Il doppio è stato decisivo per definire la seconda finalista di Coppa Davis: domani alle 15 a...

F1 Las Vegas, Norris in pole. Leclerc nono e Hamilton ultimo

Sport

Il pilota britannico leader del mondiale ha registrato il miglior tempo nelle qualifiche sul...

Coppa Davis, l'Italia batte il Belgio e vola in finale

Sport

A Bologna la squadra di Volandri centra la terza finale consecutiva nella competizione....

Nuova maglia di Macron per la Nazionale di Rugby in "Rosso Garibaldi"

Sport

Il nuovo Third Kit farà il proprio esordio in via esclusiva il prossimo 22 febbraio a Lilla...

Sport: I più letti