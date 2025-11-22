Coppa Davis, la Spagna in finale contro Italia: Germania sconfitta 2-1

Il doppio è stato decisivo per definire la seconda finalista di Coppa Davis: domani alle 15 a Bologna la Spagna sfiderà gli azzurri per l'"insalatiera". Dopo l'1-1 raggiunto grazie ai due singolari, con la vittoria di Pablo Carreno-Busta su Jan-Lennard Struff, e il successo del tedesco Alexander Zverev (numero 3 del mondo) su Jaume Munar (36 del ranking Atp), è stato il doppio iberico composto da Marcel Granollers e Pedro Martinez a superare al terzo set la coppia tedesca Kevin Krawietz-Tim Puetz

La cronaca

Gli spagnoli fanno subito la voce grossa: si portano sul 4-0, poi cancellano le due palle break (5-1) che avrebbero riaperto la contesa e vanno a chiudere sul 6-2 in poco più di mezz'ora. La reazione di Krawietz e Puetz e' immediata: c'è un solo break nel secondo set e porta la firma dei tedeschi. Nel terzo però c'è un'altra svolta di marca spagnola con il break a zero nel quarto game (3-1). La Spagna si difende ai vantaggi (4-1). Granollers e Martinez cancellano con un ace la palla break sul 5-3 e sempre con la prima si guadagnano il match point che porta alla chiusura della sfida. Saranno Italia e Spagna a contendersi l'insalatiera. Questi i risultati dei singolari: Pablo Carreno Busta (Esp) b. Jan-Lennard Struff (Ger) 6-4 7-6 (6); Alexander Zverev (Ger) b. Jaume Munar (Esp) 7-6 (2) 7-6 (5).