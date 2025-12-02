Coppa Italia, Juventus-Udinese 2-0: risultato e gol ottavi di finale

Offerte Sky
Coppa Italia, negli ottavi di finale la Juventus batte 2-0 l’Udinese

Sport
©Ansa

Allo Stadium la partita si sblocca al 23’ con l’autogol di Palma, poi la rete di Locatelli al 68' su rigore. La squadra di Spalletti passa il turno e ai quarti giocherà contro la vincente di Atalanta-Genoa

ascolta articolo

La Juventus inizia la sua avventura stagionale in Coppa Italia battendo 2-0 l’Udinese negli ottavi di finale. Allo Stadium la partita si sblocca al 23’ con l’autogol di Palma, poi la rete di Locatelli al 68' su rigore. La squadra di Spalletti passa quindi il turno e ai quarti giocherà contro la vincente di Atalanta-Genoa, in programma mercoledì alle 15.

La cronaca di Juventus-Udinese

Partita senza grossi pericoli per la Juventus. La gara si sblocca al 23’ con un autogol: incursione di McKennie, che mette in mezzo un pallone forte e rasoterra, poi Palma - nel tentativo di anticipare David - devia la sfera alle spalle di Sava. Al 29’ gol annullato a Ehizibue per fuorigioco. Al 33’ annullata per lo stesso motivo anche una rete di David. Il primo tempo finisce 1-0 per i padroni di casa. Nella ripresa, il raddoppio al 68’: calcio di rigore per un pestone di Palma su Cabal, Locatelli calcia dal dischetto e non sbaglia. Al 95’ annullato, sempre per fuorigioco, anche il gol di Openda. Finisce 2-0 per la Juve.

Il tabellino di Juventus-Udinese 2-0

23' pt aut. Palma, 24' st rig. Locatelli

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Gatti (11' st Locatelli), Kelly, Cambiaso, Koopmeiners, Miretti (29' st Joao Mario), Cabal (29' st Conceicao), McKennie, Yildiz (39' st Yildiz), David (29' st Openda). All.: Spalletti

UDINESE (3-5-2): Sava, Palma, Solet (36' st Kristensen), Bertola, Ehizibue, Lovric, Zarraga (14' st Miller), Atta (26' st Ekkelenkamp), Zemura, Zaniolo (14' st Bravo), Buksa (26' st Gueye). All.: Runjaic

Ammoniti: Palma per gioco falloso.

Spalletti

