Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie A, Sassuolo-Fiorentina finisce 3-1. Inter-Como 1-0 DIRETTA

Sport
©Ansa

Al via la 14esima giornata di campionato. Gli emiliani portano a casa i tre punti con Volpato, Muharemovic e Koné, e inguaiano ancora di più la Viola, ultima in classifica. La squadra di Chivu in campo a San Siro contro quella di Fabregas. Alle 20.45 c'è Verona-Atalanta

ascolta articolo

La 14esima giornata di Serie A è cominciata con Sassuolo-Fiorentina, finita 3-1 per gli emiliani con gol di Volpato, Muharemovic e Koné. Viola ultima in classifica e sempre più in crisi. Ora, a San Siro, sono in campo Inter e Como. Alle 20.45, l'Atalanta farà visita al Verona. Domani, domenica 7 dicembre, in programma Cremonese-Lecce (alle ore 12.30), Cagliari-Roma (ore 15), Lazio-Bologna (ore 18) e il big match Napoli-Juventus (ore 20.45). Lunedì 8 dicembre si chiude il turno con Pisa-Parma (ore 15), Udinese-Genoa (ore 18) e Torino-Milan (ore 20.45) (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

La cronaca di Sassuolo-Fiorentina 

Parte bene la Fiorentina che al 9' passa in vantaggio con un rigore trasformato da Mandragora (fallo di Muric su Parisi). Il Sassuolo mette però subito le cose in chiaro e dopo soli quattro minuti si porta sull'1-1 con Volpato (colpevole De Gea). Nel recupero del primo tempo altra incertezza del portiere della Viola e gol del 2-1 di Muharemovic. Nella seconda frazione di gioco gli emiliani prendono il largo: al 65' arriva il 3-1 firmato Koné, che infila De Gea dopo un bell'assist di Volpato. I neroverdi salgono a 20 punti, mentre la Viola è ultima in classifica a quota 9.

Il tabellino di Sassuolo-Fiorentina 3-1 (HIGHLIGHTS)

Gol: 9' rig. Mandragora (F), 14' Volpato (S), 45' Muharemovic (S), 65' Koné (S)

 

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz (78' Coulibaly), Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato (79' Pierini), Pinamonti (54' Cheddira), Laurienté (54' Fadera). All. Grosso

 

FIORENTINA (3-5-2) De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri (63' Viti); Dodo (85' Kouamé), Mandragora, Fagioli (63' Piccoli), Sohm (46' Ndour), Parisi (63' Fortini); Gudmundsson, Kean. All. Vanoli

 

Ammoniti: Muric (S), Thorstvedt (S)

Vedi anche

Serie A, Atalanta-Fiorentina 2-0: video, gol e highlights

La cronaca di Inter-Como 

Parte subito forte l'Inter, che va vicina due volte al gol con Lautaro e Barella nei primi quattro minuti. Ci pensa poi lo stesso capitano nerazzurro a sbloccare il match: Luis Henrique scappa via sulla destra, serve in mezzo Martinez che di prima infila Butez.

Inter-Como 1-0 DIRETTA

Gol: 11' Lautaro

 

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu

 

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Rodriguez; Morata. All. Fabregas

Partite Serie A

Vedi anche

Serie A: vincono Napoli, Inter, Atalanta e Lecce. VIDEO

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

©Getty

1/10
Sport

Serie A, da Tudor a Juric: allenatori esonerati nel campionato 2025-26

L’ormai ex allenatore dell’Atalanta, che aveva preso il posto di Gasperini in estate, è il quarto a essere sollevato dall’incarico nel corso di questa stagione. Ecco chi sono gli allenatori che hanno perso il posto e da chi sono stati sostituiti

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Serie A, Sassuolo-Fiorentina finisce 3-1. Inter-Como 1-0 DIRETTA

Sport

Al via la 14esima giornata di campionato. Gli emiliani portano a casa i tre punti con Volpato,...

Olimpiadi Milano Cortina, Roma prima tappa del viaggio della fiamma

Sport

Alle 9.20 è partito dallo Stadio dei Marmi del Foro Italico di Roma il viaggio della fiamma...

13 foto
Prima tappa viaggio fiamma olimpica

F1, Gp Abu Dhabi: Max Verstappen in pole davanti a Norris e Piastri

Sport

L'olandese precederà le McLaren di Norris (attuale leader della classifica piloti) e Piastri,...

Sorteggi Mondiali 2026, gironi: ecco chi potrebbe incontrare l’Italia

Sport

A Washington si è tenuto l'evento in cui è stato effettuato il sorteggio del mondiale di calcio...

Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, quando iniziano e cosa sapere

Sport

Con l'accensione della fiamma olimpica ha preso il via il conto alla rovescia verso i giochi...

Sport: I più letti