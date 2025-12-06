Serie A, Sassuolo-Fiorentina finisce 3-1. Inter-Como 1-0 DIRETTA

La 14esima giornata di Serie A è cominciata con Sassuolo-Fiorentina, finita 3-1 per gli emiliani con gol di Volpato, Muharemovic e Koné. Viola ultima in classifica e sempre più in crisi. Ora, a San Siro, sono in campo Inter e Como. Alle 20.45, l'Atalanta farà visita al Verona. Domani, domenica 7 dicembre, in programma Cremonese-Lecce (alle ore 12.30), Cagliari-Roma (ore 15), Lazio-Bologna (ore 18) e il big match Napoli-Juventus (ore 20.45). Lunedì 8 dicembre si chiude il turno con Pisa-Parma (ore 15), Udinese-Genoa (ore 18) e Torino-Milan (ore 20.45) (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).