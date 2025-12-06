Serie A, Sassuolo-Fiorentina finisce 3-1. Inter-Como 1-0 DIRETTA

Al via la 14esima giornata di campionato. Gli emiliani portano a casa i tre punti con Volpato, Muharemovic e Koné, e inguaiano ancora di più la Viola, ultima in classifica. La squadra di Chivu in campo a San Siro contro quella di Fabregas. Alle 20.45 c'è Verona-Atalanta
La 14esima giornata di Serie A è cominciata con Sassuolo-Fiorentina, finita 3-1 per gli emiliani con gol di Volpato, Muharemovic e Koné. Viola ultima in classifica e sempre più in crisi. Ora, a San Siro, sono in campo Inter e Como. Alle 20.45, l'Atalanta farà visita al Verona. Domani, domenica 7 dicembre, in programma Cremonese-Lecce (alle ore 12.30), Cagliari-Roma (ore 15), Lazio-Bologna (ore 18) e il big match Napoli-Juventus (ore 20.45). Lunedì 8 dicembre si chiude il turno con Pisa-Parma (ore 15), Udinese-Genoa (ore 18) e Torino-Milan (ore 20.45) (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
La cronaca di Sassuolo-Fiorentina
Parte bene la Fiorentina che al 9' passa in vantaggio con un rigore trasformato da Mandragora (fallo di Muric su Parisi). Il Sassuolo mette però subito le cose in chiaro e dopo soli quattro minuti si porta sull'1-1 con Volpato (colpevole De Gea). Nel recupero del primo tempo altra incertezza del portiere della Viola e gol del 2-1 di Muharemovic. Nella seconda frazione di gioco gli emiliani prendono il largo: al 65' arriva il 3-1 firmato Koné, che infila De Gea dopo un bell'assist di Volpato. I neroverdi salgono a 20 punti, mentre la Viola è ultima in classifica a quota 9.
Il tabellino di Sassuolo-Fiorentina 3-1 (HIGHLIGHTS)
Gol: 9' rig. Mandragora (F), 14' Volpato (S), 45' Muharemovic (S), 65' Koné (S)
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz (78' Coulibaly), Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato (79' Pierini), Pinamonti (54' Cheddira), Laurienté (54' Fadera). All. Grosso
FIORENTINA (3-5-2) De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri (63' Viti); Dodo (85' Kouamé), Mandragora, Fagioli (63' Piccoli), Sohm (46' Ndour), Parisi (63' Fortini); Gudmundsson, Kean. All. Vanoli
Ammoniti: Muric (S), Thorstvedt (S)
Vedi anche
Serie A, Atalanta-Fiorentina 2-0: video, gol e highlights
La cronaca di Inter-Como
Parte subito forte l'Inter, che va vicina due volte al gol con Lautaro e Barella nei primi quattro minuti. Ci pensa poi lo stesso capitano nerazzurro a sbloccare il match: Luis Henrique scappa via sulla destra, serve in mezzo Martinez che di prima infila Butez.
Inter-Como 1-0 DIRETTA
Gol: 11' Lautaro
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Rodriguez; Morata. All. Fabregas
Vedi anche
Serie A: vincono Napoli, Inter, Atalanta e Lecce. VIDEO
©Getty
Serie A, da Tudor a Juric: allenatori esonerati nel campionato 2025-26
L’ormai ex allenatore dell’Atalanta, che aveva preso il posto di Gasperini in estate, è il quarto a essere sollevato dall’incarico nel corso di questa stagione. Ecco chi sono gli allenatori che hanno perso il posto e da chi sono stati sostituiti