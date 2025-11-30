Offerte Black Friday
Serie A, Lecce-Torino 2-1. Adesso Pisa-Inter: 0-0. LIVE

Nel match che ha aperto le sfide della domenica si sono imposti i padroni di casa grazie ai gol di Coulibaly e Banda. Alle 18 Atalanta-Fiorentina e stasera alle 20.45 sarà il momento di Roma-Napoli

Prosegue oggi la tredicesima giornata del campionato di serie A 2025/26. Ad aprire la domenica del calcio è stata la sfida tra Lecce e Torino, terminata 2-1. Alle 15 è poi il momento dell’Inter, che sfida il Pisa in trasferta, mentre alle 18 si affrontano due squadre che hanno recentemente cambiato guida tecnica: Atalanta e Fiorentina. Infine, alle 20.45, sarà il momento del big match Roma-Napoli. (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Ieri si sono registrate le vittorie di Udinese, Genoa, Juventus e Milan. La giornata si chiuderà domani, con la partita tra Bologna e Cremonese.

Il tabellino di Pisa-Inter 0-0. LIVE

 

PISA (3‑5-2): Scuffet; Albiol, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini, Marin, Aebischer, Angori; Meister, Nzola. All. Gilardino

 

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu 

La cronaca di Lecce-Torino

È divertente la sfida tra Lecce e Torino al Via del Mare. Dopo un paio di occasioni per i granata, sono i padroni di casa a sbloccare la partita con il gol di Coulibaly al 20esimo minuto. La rete sblocca la partita, e dopo due minuti il Lecce raddoppia con Banda. Nel finale del primo tempo il Torino reagisce, costruendo diverse occasioni e colpendo una traversa con Nkounkou. Nella ripresa gli ospiti riescono ad accorciare al 57esimo con Adams, e al 90esimo minuto hanno un calcio di rigore a favore: Falcone però para il penalty di Asllani, e la partita termina sul 2-1 per il Lecce.

Il tabellino di Lecce-Torino 2-1

 

20’ Coulibaly, 22’ Banda, 57’ Adams

 

LECCE (4-2-3-1): Falcone, Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo, Ramadani, Coulibaly, Pierotti (20' st Morente), Berisha (37' st Kaba), Banda (20' st Sottil); Stulic (47' st Ndaba). All.: Di Francesco.    

 

TORINO (3-5-2): Israel, Tameze (15' st Ngonge), Maripan, Coco, Pedersen (25' st Masina), Casadei, Asllani, Gineitis 37' pt Zapata), Nkounkou (25' st Lazaro), Adams, Vlasic (25' st Aboukhal). All.: Baroni.    

 

Ammoniti: Casadei, Ramadani, Veiga, Coco, Ngonge per gioco falloso.

