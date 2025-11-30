Serie A, Lecce-Torino 2-1. Adesso Pisa-Inter: 0-0. LIVE

Nel match che ha aperto le sfide della domenica si sono imposti i padroni di casa grazie ai gol di Coulibaly e Banda. Alle 18 Atalanta-Fiorentina e stasera alle 20.45 sarà il momento di Roma-Napoli

Prosegue oggi la tredicesima giornata del campionato di serie A 2025/26. Ad aprire la domenica del calcio è stata la sfida tra Lecce e Torino, terminata 2-1. Alle 15 è poi il momento dell’Inter, che sfida il Pisa in trasferta, mentre alle 18 si affrontano due squadre che hanno recentemente cambiato guida tecnica: Atalanta e Fiorentina. Infine, alle 20.45, sarà il momento del big match Roma-Napoli. (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Ieri si sono registrate le vittorie di Udinese, Genoa, Juventus e Milan. La giornata si chiuderà domani, con la partita tra Bologna e Cremonese.