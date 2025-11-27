Europa League, Roma-Midtjylland 2-1. Gol di El Aynaoui ed El Shaarawy

La squadra di Gasperini si è imposta sui danesi. Dalle 21 è la volta di Bologna-RB Salzburg. In Conference League, sempre dalle 21, la sfida tra Fiorentina-AEK
Doppio appuntamento con l'Europa League stasera. Nella sfida delle 18.45 tra Roma e Midtjylland, la squadra di Gasperini si è imposta per 2-1. Dalle 21 è invece la volta di Bologna-RB Salzburg. In Conference League, sempre dalle 21, la sfida tra Fiorentina-AEK.
La cronaca di Roma-Midtjylland
Roma subito in vantaggio con El Aynaoui, al settimo minuto. I giallorossi dominano per tutta la prima metà di gara. Nella ripresa, intorno al 70esimo minuto, fase di "sofferenza" della Roma, con i danesi che alzano il baricentro e prendono più iniziativa. Ma all'83° raddoppia El Shaarawy. Poi fiammata del Midtjylland che, all'86°, accorcia con Paulinho, ma non basta.
Il tabellino di Roma-Midtjylland 2-1
El Aynaoui N. 7', El Shaarawy 83',Paulinho 86'
ROMA: Svilar M., Ghilardi D., Mancini G., Ndicka E., Celik Z. (dal 34' st Tsimikas K.), El Aynaoui N., Kone M. (dal 27' pt Cristante B.), Wesley Franca, Soule M. (dal 17' st Ferguson E.), Pellegrini Lo. (dal 17' st El Shaarawy S.), Dybala P. (dal 34' st Bailey L.). Allenatore: Gasperini.
MIDTJYLLAND: Olafsson E., Mbabu K., Diao O., Erlic M., Bech Sorensen M., Bak V. (dal 22' st Paulinho), Castillo D. (dal 16' st Byskov V.), Bravo P. (dal 1' st Junior Brumado), Billing P., Franculino (dal 31' st Simsir A.), Gogorza M. (dal 1' st Osorio D.). Allenatore: Tullberg.
Approfondimento
Champions, Europa e Conference League in esclusiva su Sky fino al 2031
©Getty
Pallone d'Oro: chi ne ha vinti di più nella storia. FOTO
Lionel Messi guida la classifica all-time con 8 trofei: è lui il calciatore più premiato in assoluto, davanti a Cristiano Ronaldo fermo a 5. Oltre a loro, altri otto giocatori hanno trionfato in diverse occasioni. LA FOTOGALLERY