EL e Conference, Fiorentina ok. Ora Celtic-Roma e Celta Vigo-Bologna

Europa League e Conference, vince la Fiorentina. In campo Celtic-Roma e Celta Vigo-Bologna

Sport
©Ansa

Per la quinta giornata di Conference League, nel pomeriggio la Fiorentina ha battuto 2-1 la Dinamo Kiev al Franchi. Alle 21, per la sesta giornata del girone unico di Europa League, sono iniziate Celtic-Roma e Celta Vigo-Bologna. Tutto in diretta su Sky

Dopo la Champions, le coppe europee proseguono con Europa League e Conference. Tre le squadre italiane impegnate oggi. Per la quinta giornata di Conference League, nel pomeriggio la Fiorentina ha battuto 2-1 la Dinamo Kiev al Franchi. Alle 21, per la sesta giornata del girone unico di Europa League, sono iniziate Celtic-Roma e Celta Vigo-Bologna.

La cronaca di Fiorentina-Dinamo Kiev

La Fiorentina batte 2-1 la Dinamo Kiev nella quinta giornata di Conference League. I padroni di casa vanno in vantaggio al 18’: cross dalla destra di Dodò, Kean di testa mette la palla alle spalle di Neshcheret. Il primo tempo si chiude 1-0 per i viola. Nella ripresa, la Dinamo Kiev pareggia al 55’: Mykhailenko, da fuori area, lascia partire un tiro di destro che supera De Gea. Il gol che decide la partita arriva al 74’: cross di Parisi, colpo di testa di Kean, Neshcheret respinge, sulla ribattuta il neo entrato Gudmundsson arriva per primo e firma la rete della vittoria. Finisce 2-1 per la Fiorentina, che torna a vincere dopo nove partite e sale a 9 punti in classifica.

Il tabellino di Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1

18' pt Kean (F), 10' st Mykhailenko (D), 29' st Gudmundsson (F)

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti (21' st Parisi); Dodo, Richardson, Nicolussi Caviglia (21' st Kouamé), Ndour (34' st Mandragora), Fortini; Dzeko (21' st Gudmundsson), Kean. All.: Vanoli

DINAMO KIEV (4-3-3): Neshcheret; Tymchyk, Zakharchenko, Thiare, Dubinchak (25' st Vivcharenko), Pikhalyonov (31' st Yatsyk), Mykhailenko, Shaparenko; Voloshyn, Guerrero (25' st Yarmolenko), Kabaiev (31' st Ogundana). All.: Kostyuk


Ammoniti: Ndour, Dubinchak, Gudmundsson, Thiare, Vivcharenko per gioco falloso.

Le formazioni ufficiali di Celtic-Roma (iniziata alle 21)

CELTIC (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Yang, McGregor, Engels, Tounekti; Hatate, Maeda, Nygren. All. Nancy 

 

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, NDicka, Hermoso; Celik, Pisilli, El Aynaoui, Rensch; Soulè, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini 

Le formazioni ufficiali di Celta Vigo-Bologna (iniziata alle 21)

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Javi Rodriguez, Starfelt, Ristic; Carreira, Beltran, Moriba, Mingueza; Swedberg, Iglesias, Zaragoza. All. Giraldez

 

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lykogiannis, Miranda; Moro, Pobega; Bernardeschi, Fabbian, Rowe; Castro. All. Italiano

