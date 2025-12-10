Champions League, Benfica-Napoli 1-0 e Juventus-Pafos 0-0. LIVE

La 6^ giornata della fase a girone unico si chiude con i partenopei che in trasferta a Lisbona affrontano la squadra di Mourinho, mentre i bianconeri ospitano a Torino i ciprioti
Dopo la vittoria dell’Atalanta sul Chelsea e la sconfitta dell’Inter per mano del Liverpool, stasera scendono in campo altre due italiane nella 6^ giornata della fase a girone unico di Champions League. Dalle 21 il Napoli affronta il Benfica di Mourinho in trasferta (LA DIRETTA SU SKY SPORT), mentre la Juventus ospita il Pafos (LA DIRETTA SU SKY SPORT). (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE).
Benfica-Napoli: le formazioni
BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Otamendi, Araujo, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Ivanovic. All.: Mourinho
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All.: Conte
Vedi anche
Champions, Inter-Liverpool 0-1: gol e highlights
Juventus-Pafos: le formazioni
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. All.: Spalletti
PAFOS (4-2-3-1): Michail; Bruno, Luckassen, David Luiz, Goldar; Sunjic, Pepe; Correia, Dragomir, Orsic; Anderson Silva. All.: Carcedo
Vedi anche
Champions, Atalanta-Chelsea 2-1: gol e highlights
Champions League, le squadre che ne hanno vinte di più. FOTO
I Blancos sono la società che ha sollevato più volte il trofeo, con 15 affermazioni. tra i Seguono i rossoneri, con 7 coppe in bacheca, poi il Liverpool che hanno trionfato 6 volte e sono al terzo posto per numero di successi