Champions League, Benfica-Napoli 1-0 e Juventus-Pafos 0-0. LIVE

Champions League, Benfica-Napoli 1-0 e Juventus-Pafos 0-0. I risultati LIVE

Sport
©Getty

La 6^ giornata della fase a girone unico si chiude con i partenopei che in trasferta a Lisbona affrontano la squadra di Mourinho, mentre i bianconeri ospitano a Torino i ciprioti

Dopo la vittoria dell’Atalanta sul Chelsea e la sconfitta dell’Inter per mano del Liverpool, stasera scendono in campo altre due italiane nella 6^ giornata della fase a girone unico di Champions League. Dalle 21 il Napoli affronta il Benfica di Mourinho in trasferta (LA DIRETTA SU SKY SPORT), mentre la Juventus ospita il Pafos (LA DIRETTA SU SKY SPORT). (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE).

Benfica-Napoli: le formazioni

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Otamendi, Araujo, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Ivanovic. All.: Mourinho

 

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All.: Conte

Juventus-Pafos: le formazioni

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. All.: Spalletti

 

PAFOS (4-2-3-1): Michail; Bruno, Luckassen, David Luiz, Goldar; Sunjic, Pepe; Correia, Dragomir, Orsic; Anderson Silva. All.: Carcedo

