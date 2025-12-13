Offerte Sky
Serie A, Torino-Cremonese 1-0. Ora Parma-Lazio, alle 20.45 Atalanta-Cagliari

Sport
©Ansa

Ai granata basta un gol di Vlasic per stendere i lombardi. In serata, i gialloblù cercano i tre punti contro i biancocelesti per allontanarsi dalle zone basse della classifica. I bergamaschi affrontano i sardi per riprendere la corsa in campionato

Nella 15esima giornata di Serie A il Torino piega la Cremonese 1-0 con Vlasic. Alle 18 si gioca Parma-Lazio e alle 20.45 Atalanta Cagliari. Ieri, venerdì 12 dicembre, il Lecce ha battuto il Pisa 1-0 grazie alla rete di Stulic (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

La cronaca di Torino-Cremonese

La partita si sblocca al 27' con Vlasic che insacca alle spalle di Audero su assist di Zapata. Tre minuti dopo Vardy ha la palla del pareggio, ma una volta saltato Paleari si trascina il pallone sul fondo. Nel secondo tempo, il Torino trema con Moumbagna, che all'80' spedisce in curva un cross basso dalla sinistra. Poco dopo anche Adams non riesce a trasformare in gol una buona occasione: il suo tiro a giro finisce di poco alla sinistra di Audero. Il match finisce 1-0 per il Torino, che sale a 17 punti e si allontana dalla parte bassa della classifica. Cremonese ferma a quota 20.

Il tabellino di Torino-Cremonese 1-0 (GLI HIGHLIGTHS)

Gol: 27' Vlasic

 

TORINO (3-5-2): Paleari, Ismajli, Maripan, Coco, Pedersen, Vlasic, Asllani (46' st Ilkhan), Gineitis (18' st Casadei), Lazaro (46' st Biraghi), Zapata (18' st Simeone), Adams (38' st Ngonge). All. Baroni

 

CREMONESE (3-5-2): Audero, Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Barbieri (18' st Floriani Mussolini), Payero, Bondo (7' st Zerbin), Vandeputte (32' st Vazquez), Pezzella (18' st Sanabria), Bonazzoli (32' st Moumbagna), Vardy. All.: Nicola

 

Ammoniti: Terracciano, Payero e Pedersen per gioco falloso.

Parma-Lazio in corso

Le formazioni in campo

 

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Bernabé, Estevez, Keita; Oristanio, Benedyczak; Pellegrino. All. Cuesta

 

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

Atalanta-Cagliari alle 20.45

Probabili formazioni

 

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino

 

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane

Sport: I più letti