Serie A, Torino-Cremonese 1-0. Ora Parma-Lazio

Ai granata basta un gol di Vlasic per stendere i lombardi. In serata, i gialloblù cercano i tre punti contro i biancocelesti per allontanarsi dalle zone basse della classifica. I bergamaschi affrontano i sardi per riprendere la corsa in campionato
Nella 15esima giornata di Serie A il Torino piega la Cremonese 1-0 con Vlasic. Alle 18 si gioca Parma-Lazio e alle 20.45 Atalanta Cagliari. Ieri, venerdì 12 dicembre, il Lecce ha battuto il Pisa 1-0 grazie alla rete di Stulic (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
La cronaca di Torino-Cremonese
La partita si sblocca al 27' con Vlasic che insacca alle spalle di Audero su assist di Zapata. Tre minuti dopo Vardy ha la palla del pareggio, ma una volta saltato Paleari si trascina il pallone sul fondo. Nel secondo tempo, il Torino trema con Moumbagna, che all'80' spedisce in curva un cross basso dalla sinistra. Poco dopo anche Adams non riesce a trasformare in gol una buona occasione: il suo tiro a giro finisce di poco alla sinistra di Audero. Il match finisce 1-0 per il Torino, che sale a 17 punti e si allontana dalla parte bassa della classifica. Cremonese ferma a quota 20.
Il tabellino di Torino-Cremonese 1-0 (GLI HIGHLIGTHS)
Gol: 27' Vlasic
TORINO (3-5-2): Paleari, Ismajli, Maripan, Coco, Pedersen, Vlasic, Asllani (46' st Ilkhan), Gineitis (18' st Casadei), Lazaro (46' st Biraghi), Zapata (18' st Simeone), Adams (38' st Ngonge). All. Baroni
CREMONESE (3-5-2): Audero, Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Barbieri (18' st Floriani Mussolini), Payero, Bondo (7' st Zerbin), Vandeputte (32' st Vazquez), Pezzella (18' st Sanabria), Bonazzoli (32' st Moumbagna), Vardy. All.: Nicola
Ammoniti: Terracciano, Payero e Pedersen per gioco falloso.
Vedi anche
Serie A, vincono Parma e Genoa. Torino-Milan 2-3
Parma-Lazio in corso
Le formazioni in campo
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Bernabé, Estevez, Keita; Oristanio, Benedyczak; Pellegrino. All. Cuesta
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri
Vedi anche
Serie A, perde la Roma, Lazio-Bologna 1-1. Il Napoli batte la Juve 2-1
Atalanta-Cagliari alle 20.45
Probabili formazioni
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane
Vedi anche
Champions League: Atalanta-Chelsea 2-1, Inter-Liverpool 0-1
©Getty
Serie A, da Tudor a Juric: allenatori esonerati nel campionato 2025-26
L’ormai ex allenatore dell’Atalanta, che aveva preso il posto di Gasperini in estate, è il quarto a essere sollevato dall’incarico nel corso di questa stagione. Ecco chi sono gli allenatori che hanno perso il posto e da chi sono stati sostituiti