Il capolavoro di Emily Brontë in formato tascabile. Definito dalla critica dell’epica “brutale e rozzo”, Cime Tempestose racconta la vendetta portata avanti dal disumano Heathcliff. Tomasi di Lampedusa lo descrisse come “un romanzo come non ne sono mai stati scritti prima, come non saranno mai più scritti dopo”. Il merito va all’odio, al sadismo e alle passioni represse magistralmente intrecciati dall’autrice. Euro 9,50

Cime Tempestose