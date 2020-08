Climate Change: intervista a Howey Ou, la Greta Thunberg cinese. VIDEO

La giovane attivista ha spiegato cosa significhi la sua lotta per il clima in una nazione come la Cina: “Quando ho organizzato gli scioperi a scuola non ho avuto alcun tipo di sostegno”. Poi racconta che è in contatto con la studentessa svedese diventata il simbolo delle battaglie ambientaliste: “Sarebbe un piacere incontrare Greta Thunberg. Ci sentiamo anche online”

“Quando ho organizzato gli scioperi a scuola non ho avuto alcun tipo di sostegno”. La giovane attivista cinese Howey Ou, intervistata da Sky TG24, ha raccontato la sua lotta per l’ambiente in un contesto difficile come quello della Cina. “Non si tratta solo della Cina ma di tutti i Paesi che non hanno sottoscritto l’accordo di Parigi. È stato un nostro comune fallimento e la crisi dei cambiamenti climatici è la conseguenza di tutti i nostri comportamenti”, spiega la studentessa, ribattezzata la “Greta Thunberg cinese" (CLIMATE CHANGE: COSA BISOGNA SAPERE SUI GAS SERRA).