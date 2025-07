Durante una cena alla Casa Bianca, il premier israeliano Netanyahu ha annunciato al presidente americano Trump di averlo candidato al premio Nobel per la pace. “Sta forgiando la pace proprio mentre parliamo, in un Paese, in una regione dopo l’altra, quindi voglio presentarle, signor Presidente, la lettera che ho inviato al Comitato per il Premio Nobel. La candido per il Premio Nobel per la Pace, che è più che meritato e che dovrebbe ricevere”, ha dichiarato Netanyahu consegnandogli la lettera.