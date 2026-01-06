Betlemme, celebrazioni per il Natale ortodosso

A Betlemme, il 6 gennaio, i cristiani ortodossi celebrano il Natale secondo il calendario orientale. La Chiesa della Natività accoglie fedeli e pellegrini tra bande e festeggiamenti. Le comunità orientali condividono il luogo con i cattolici, ma seguono date diverse per la vigilia
