Dopo il rilascio degli ostaggi, il presidente statunitense Donald Trump è intervenuto alla Knesset, il parlamento israeliano. Accolto dal primo ministro israeliano Netanyahu e dai legislatori riuniti nella seduta plenaria con una standing ovation, il tycoon ha definendo la giornata “l'alba storica per il nuovo Medio Oriente”. “Abbiamo dimostrato che la pace non è solo una speranza che possiamo sognare, ma una realtà su cui possiamo costruire”, ha detto il presidente Usa, annunciando “un futuro brillante” per Gaza. Ma che cosa è la Knesset? E quali sono le sue funzioni?

La Knesset

La Knesset è il parlamento d'Israele che, riunitosi per la prima volta nel 1949 (a un anno dalla fondazione dello Stato), ha sede a Gerusalemme. Organo monocamerale, la Knesset ha potere legislativo e ha quindi il compito di emanare leggi, eleggere il presidente della Repubblica e il primo ministro (anche se quest'ultimo viene formalmente nominato dal Presidente), dare la fiducia al governo e supervisionare il suo lavoro. Inizialmente situato a Tel Aviv poi nel 1966 trasferito nella sede attuale, il parlamento israeliano è costituito da 120 membri eletti ogni quattro anni sulla base di un sistema proporzionale. Tra le sue facoltà, anche quella di destituire il presidente attraverso una procedura di messa in stato d’accusa, o il governo attraverso una mozione di sfiducia costruttiva, oltre che di sciogliere se stessa indicendo nuove elezioni.

Il discorso di Trump alla Knesset

Alcuni parlamentari alla Knesset hanno accolto il presidente statunitense indossano berretti rossi con la scritta "Trump, il presidente della pace" ricalcando il cappellino Maga. Trump è stato accolto, al suo ingresso nell'aula, da un lunghissimo applauso dei presenti, tutti in piedi. "Israele ha vinto tutto ciò che si poteva ottenere con la forza delle armi. Ora è il momento di trasformare queste vittorie contro i terroristi sul campo di battaglia nel premio finale: pace e prosperità per l'intero Medio Oriente", ha detto il tycoon. Poi ha aggiunto: "L'attenzione su Gaza deve concentrarsi interamente sul ripristino dei fondamenti della stabilità, della sicurezza, della dignità e dello sviluppo economico, affinché possano finalmente avere la vita migliore che i loro figli meritano".