Mondo
Cosa ci racconta di Israele la "piazza degli ostaggi"
La fine dell'incubo israeliano non guarisce le ferite nella società, che continua a essere spaccata. E quel minimo di fiducia reciproca coi palestinesi, indispensabile per la pace, appare difficile da recuperare dopo il 7 ottobre e la distruzione di Gaza
