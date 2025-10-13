Sharm El-Sheikh, presenti e assenti: equilibrismi al summit per Gaza

Il vertice segna un nuovo capitolo nel difficile cammino verso la pace in Medio Oriente. Dopo l’accordo sulla tregua e la restituzione degli ostaggi, i grandi attori internazionali tentano di darle solidità. Stati Uniti, Egitto e Qatar restano i protagonisti, con la Turchia a mediare tra alleanze complesse. L’Iran rifiuta l’invito americano, denunciando ipocrisie e sanzioni. L’Unione europea, intanto, prova a ritagliarsi un ruolo di garante