Usa, chi è Miriam Adelson: la miliardaria citata da Trump alla Knesset

Nel suo discorso al parlamento israeliano, il presidente statunitense Donald Trump ha parlato anche dell'enorme influenza di Miriam Adelson. Miliardaria israeliano-americana, è una delle più importanti sostenitrici del tycoon, insieme al defunto marito Sheldon, magnate dei casinò di Las Vegas scomparso nel 2021. La coppia ha garantito oltre 100 milioni di dollari alla campagna di Trump del 2016, sostenendo non solo le politiche conservatrici negli Stati Uniti, ma anche quelle in Israele. Sheldon Adelson è stato infatti uno dei maggiori finanziatori di Trump e uno dei principali sostenitori del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Entrambi i coniugi sono noti per le loro iniziative imprenditoriali in Israele e per le donazioni alle cause ebraiche. “Lei ama Israele”, ha detto Trump rivolgendosi alla miliardaria nel suo intervento alla Knesset ( TRUMP IN MEDIO ORIENTE, SEGUI IL LIVE) .

Chi è la miliardaria Miriam Adelson

Ricordando l'influenza della coppia sulla sua amministrazione, Trump si è rivolto a Miriam Adelson elogiandola come una “donna meravigliosa la cui devozione era così profonda che una volta si è rifiutata di dire chi amasse di più tra Israele e gli Stati Uniti”. Come ha riferito un alto funzionario statunitense, la donna ha svolto un ruolo importante nel sostegno a Trump durante le trattative per il rilascio degli ostaggi israeliani. Nel 2018 Trump ha conferito alla donna la Medaglia Presidenziale della Libertà, citandola come sostenitrice della ricerca sulla dipendenza, fondatrice di centri medici insieme al marito e promotrice della Adelson Medical Research Foundation. Il presidente americano ha poi chiesto un applauso per la miliardaria.

Chi era l'imprenditore Sheldon Adelson

Nel suo discorso al parlamento israeliano, Trump ha attribuito agli Adelson il merito di aver influenzato decisioni come il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele nel 2017, il trasferimento dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme nel 2018 e il riconoscimento della sovranità di Israele sul Golan. Imprenditore statunitense e terzo uomo più ricco degli Stati Uniti nel 2008 (dopo Bill Gates e Warren Buffett), Sheldon Adelson è stato amministratore delegato di Las Vegas Sands Corporation, che possiede la Marina Bay Sands a Singapore e la società madre di Venetian Macao Limited, che gestisce The Venetian Resort Hotel Casino e il Sands Expo and Convention Center. Adelson è stato anche proprietario del quotidiano israeliano Israel Hayom, del settimanale israeliano Makor Rishon e del quotidiano americano Las Vegas Review-Journal.