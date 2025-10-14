Gaza, liberi tutti gli ostaggi. Restituite solo 4 salme. LIVE

Gaza, liberi tutti gli ostaggi. Restituite solo 4 salme. Firmato accordo per la pace. LIVE
Dopo 738 giorni, non ci sono più ostaggi vivi nelle mani di Hamas. Gli ultimi 20 sono stati rilasciati ieri in cambio di 1.968 detenuti palestinesi. Gioia a Tel Aviv, in Cisgiordania e a Gaza. Trump, accolto come un eroe in Israele, ha parlato alla Knesset salutando "l'alba storica di un nuovo Medio Oriente". Poi si è spostato a Sharm, dove ha firmato l'accordo di pace insieme anche a leader europei e arabi; assente Netanyahu
Iran: appello Trump a pace non coerente con operato Usa
Secondo l'Iran, l'appello del presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla pace in Medio Oriente non è coerente con le azioni di Washington. Il Ministero degli Esteri di Teheran ha dichiarato in una nota: "Il desiderio di pace e dialogo espresso dal presidente degli Stati Uniti è in contrasto con il comportamento ostile e criminale degli Stati Uniti nei confronti del popolo iraniano".
Meloni a Nbc "Assolutamente ottimista sul piano di pace di Trump"
La premier Giorgia Meloni si è detta "assolutamente ottimista" sul piano di pace per Gaza firmato da Donald Trump a Sharm el Sheik. "Penso che la comunità internazionale debba aiutarlo il più possibile. Quindi l'Italia è qui per dire che siamo pronti sul fronte della sicurezza, su quello umanitario, su quello politico, per qualsiasi cosa sia necessaria", ha detto Meloni a Nbc News.
Biden si congratula con Trump per accordo su Gaza
L'ex presidente democratico degli Stati Uniti Joe Biden si è congratulato con il presidente Donald Trump per aver ottenuto il rilascio degli ostaggi vivi e un nuovo cessate il fuoco a Gaza. "Sono profondamente grato e sollevato che questo giorno sia arrivato: per gli ultimi 20 ostaggi vivi che hanno sopportato un inferno inimmaginabile e sono finalmente stati riuniti alle loro famiglie e ai loro cari, e per i civili di Gaza che hanno subito perdite incommensurabili e avranno finalmente l'opportunita' di ricostruire le loro vite", ha scritto Biden in un post su X. L'ex presidente si è congratulato con il presidente Trump e il suo team "per il loro lavoro per ottenere il rinnovo dell'accordo di cessate il fuoco". "Ora, con il sostegno degli Stati Uniti e del mondo, il Medio Oriente si sta muovendo verso una pace che spero duri e un futuro per israeliani e palestinesi con pari condizioni di pace, dignità e sicurezza", ha concluso Biden.