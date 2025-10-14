Gaza, liberi tutti gli ostaggi. Restituite solo 4 salme. LIVE

L'ex presidente democratico degli Stati Uniti Joe Biden si è congratulato con il presidente Donald Trump per aver ottenuto il rilascio degli ostaggi vivi e un nuovo cessate il fuoco a Gaza. "Sono profondamente grato e sollevato che questo giorno sia arrivato: per gli ultimi 20 ostaggi vivi che hanno sopportato un inferno inimmaginabile e sono finalmente stati riuniti alle loro famiglie e ai loro cari, e per i civili di Gaza che hanno subito perdite incommensurabili e avranno finalmente l'opportunita' di ricostruire le loro vite", ha scritto Biden in un post su X. L'ex presidente si è congratulato con il presidente Trump e il suo team "per il loro lavoro per ottenere il rinnovo dell'accordo di cessate il fuoco". "Ora, con il sostegno degli Stati Uniti e del mondo, il Medio Oriente si sta muovendo verso una pace che spero duri e un futuro per israeliani e palestinesi con pari condizioni di pace, dignità e sicurezza", ha concluso Biden.