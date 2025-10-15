Gaza, media: valico di Rafah sarà riaperto e aiuti consegnati. LIVE

Hamas è pronta a consegnare armi pesanti a un organo di governo palestinese di Gaza o a nazioni arabe, ma non consegnerà le armi leggere. Lo riferisce il media statunitense Axios, citando "un funzionario statunitense e una fonte informata" secondo cui "Hamas ha espresso la sua disponibilità a consegnare le sue armi pesanti - principalmente razzi e missili - a un'entita' palestinese o araba, ma ha insistito nel conservare le armi per autodifesa". Qualche ora prima, il presidente Donald Trump ha minacciato di disarmare Hamas se non avesse provveduto, affermando che l'operazione avrebbe potuto essere condotta anche "con la forza". Al Jazeera sottolinea che non e' ancora chiaro se l'organizzazione palestinese sara' comunque autorizzata a conservare le sole armi leggere per far fronte alle varie milizie nella Striscia di Gaza.