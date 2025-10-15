Gaza, media: valico di Rafah sarà riaperto e aiuti consegnati. LIVE

Gaza, Israele annulla sanzioni: valico Rafah oggi sarà riaperto e aiuti consegnati. LIVE
Secondo l'emittente televisiva Kan, il governo israeliano avrebbe deciso di annullare le sanzioni previste per oggi sulla Striscia, dopo che Hamas ha accelerato la restituzione dei corpi degli ostaggi deceduti. Tra questi sono stati ufficialmente identificati Uriel Baruch, 35enne originario di Givon, rapito mentre tornava a casa dal festival musicale Nova, e Tamir Nimrodi, soldato19enne preso in ostaggio dalla sua base vicino al valico di Erez
in evidenza
Secondo l'emittente televisiva Kan, il governo israeliano avrebbe deciso di annullare le sanzioni previste per oggi su Gaza dopo che Hamas ha accelerato la restituzione dei corpi degli ostaggi deceduti. Pertanto, sempre secondo la stessa fonte, il valico di Rafah verra' riaperto oggi e gli aiuti umanitari potranno entrare a Gaza come previsto. Tra gli ostaggi uccisi a Gaza restituiti a Israele sono stati ufficialmente identificati Uriel Baruch, 35enne originario di Givon rapito mentre tornava a casa dal festival musicale Nova, eTamir Nimrodi, soldato i, di 19 anni preso in ostaggio dalla sua base vicino al valico di Erez.
Gli approfondimenti:
- Piano di pace per Gaza: il testo integrale dell'accordo
- Da Oslo a Sharm el Sheik, i piani di pace degli ultimi decenni
- Chi sono gli ostaggi israeliani rilasciati da Hamas
- Dagli ostaggi rilasciati alle vittime, i numeri della guerra
- Quali Paesi riconoscono lo Stato palestinese e quali sono contrari. LA MAPPA
- Blocco E1: cos’è l’insediamento di Israele che divide la Cisgiordania
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Axios: Hamas pronta a consegnare armi pesanti no leggere
Hamas è pronta a consegnare armi pesanti a un organo di governo palestinese di Gaza o a nazioni arabe, ma non consegnerà le armi leggere. Lo riferisce il media statunitense Axios, citando "un funzionario statunitense e una fonte informata" secondo cui "Hamas ha espresso la sua disponibilità a consegnare le sue armi pesanti - principalmente razzi e missili - a un'entita' palestinese o araba, ma ha insistito nel conservare le armi per autodifesa". Qualche ora prima, il presidente Donald Trump ha minacciato di disarmare Hamas se non avesse provveduto, affermando che l'operazione avrebbe potuto essere condotta anche "con la forza". Al Jazeera sottolinea che non e' ancora chiaro se l'organizzazione palestinese sara' comunque autorizzata a conservare le sole armi leggere per far fronte alle varie milizie nella Striscia di Gaza.
Identificati i primi corpi degli ostaggi restituiti da Hamas
Sono stati identificati i primi due corpi dei quattro ostaggi che ieri sera sono stati consegnati da Hamas. Si tratta di Uriel Baruch, di 35 anni, rapito al festival musicale Supernova, e di Tamir Nimrodi, di 19 anni, un soldato preso in ostaggio dalla sua base vicino al valico di Erez. In entrambi i casi sono state le famiglie a confermare il riconoscimento delle salme.
Quanti gli ostaggi liberati? Quanti i morti, tra Israele e Gaza? I numeri della guerra
All'indomani della firma ufficiale dell'accordo di pace di Donald Trump a Sharm el Sheikh, i mediatori stanno già lavorando alla "fase 2" del piano, in particolare sulla sicurezza e la futura amministrazione della Striscia, quando ancora la prima parte resta fragile. Ma quali sono le cifre di due anni di conflitto?
Dagli ostaggi liberati alle vittime: i numeri della guerra a GazaVai al contenuto
Tv Israele, il governo ha deciso di annullare le sanzioni
Il governo israeliano ha deciso di annullare le sanzioni previste per oggi, che avrebbero dovuto includere la limitazione degli aiuti umanitari e la chiusura del valico di frontiera di Rafah tra Gaza ed Egitto. Lo riferisce l'emittente pubblica Kan. Le misure erano state adottate dopo che Hamas aveva inizialmente consegnato solo i resti di quattro dei 28 ostaggi uccisi. La revoca delle sanzioni è stata presa dopo che Hamas ha restituito ieri sera i corpi di altri quattro ostaggi (il processo di identificazione potrebbe richiedere fino a due giorni) e ha annunciato che oggi restituirà altre quattro salme.
Netanyahu: "Se Hamas non si disarma, si scatenerà l'inferno"
"Se Hamas non accetterà di disarmarsi, si scatenerà l'inferno". Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un'intervista alla Cbs News. "Abbiamo concordato di dare una possibilità alla pace. Portiamo a termine la prima parte e ora diamo la possibilità di fare la seconda" ha poi aggiunto.