Hamas riconsegna altri corpi. Usa: se violano accordo, nuovi attacchi

Hamas afferma che sono stati restituiti i corpi raggiungibili e che ha bisogno di attrezzature extra per consegnare le salme di tutti gli ostaggi. Ma Trump avverte: 'Se non rispettasse l'accordo, le forze israeliane potrebbero tornare in campo non appena lo dirò io'. Il valico di Rafah riapre sotto la supervisione della missione Ue. Intanto l'Italia è pronta a inviare soldati a Gaza nell'ambito della Forza internazionale di stabilizzazione prevista dal piano. Lo annuncia il ministro degli Esteri Tajani auspicando in Parlamento 'unità di intenti tra tutte le forze politiche'. Il Pd e il M5s aprono: 'Pronti a discutere se ci sarà un mandato dell'Onu', affermano i dem. 'L'Italia può svolgere un ruolo di pace con i nostri militari', dice Conte. Vertice a Palazzo Chigi su emergenze e ricostruzione della Striscia per identificare gli interventi più urgenti sul piano umanitario e sanitario: verso l'invio di 100 tonnellate di aiuti alimentari.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: