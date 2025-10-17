Tregua a Gaza, Hamas: "Restituiremo corpi, ma ci vuole tempo". LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Gaza, Hamas: "Restituiremo corpi, ma ci vuole tempo. Rispetteremo accordo". LIVE

Mondo

Hamas ribadisce l'"impegno" a rispettare l'accordo di cessate il fuoco con Israele e assicura di voler restituire tutti i corpi degli ostaggi rimasti a Gaza ma chiede tempo. Israele ha avvertito che, se Hamas non restituirà i corpi, riprenderà i combattimenti a Gaza. Il premier israeliano Netanyahu ha aggiornato Trump sulle misure che Israele intende adottare in risposta alla consegna da parte di Hamas di soli 9 corpi finora, e il tycoon avrebbe espresso il suo sostegno alla decisione israeliana

Hamas ribadisce l'"impegno" a rispettare l'accordo di cessate il fuoco con Israele e assicura di voler restituire tutti i corpi degli ostaggi rimasti a Gaza ma chiede tempo. "Alcuni di questi corpi sono stati sepolti in tunnel distrutti dall'occupazione, mentre altri rimangono sotto le macerie degli edifici bombardati e demoliti", afferma il gruppo palestinese. Israele ha avvertito che, se Hamas non restituirà i corpi, riprenderà i combattimenti a Gaza. Il premier israeliano Netanyahu ha aggiornato Trump sulle misure che Israele intende adottare in risposta alla consegna da parte di Hamas di soli 9 corpi finora, e il tycoon avrebbe espresso il suo sostegno alla decisione israeliana.

LIVE

Witkoff: fiducioso in restituzione corpi di tutti ostaggi

L'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff, si e' detto sicuro che Hamas restituirà a Israele le spoglie dei 19 ostaggi morti ancora nel territorio della Striscia di Gaza. "Spingeremo per il ritorno dei corpi dei defunti finché non saranno tutti a casa. E sono fiducioso che arriveranno tutti a casa", ha detto Witkoff a margine di un evento all'Us Holocaust Memorial Museum di Washington, riportano i media Usa. "Il presidente Trump comprende qualcosa che la maggior parte dei leader dimenticano: che la chiarezza morale non significa niente senza la forza, ed è questa combinazione di convinzione e potere che ha salvato vite", ha sottolineato Witkoff. "Hamas deve disarmarsi in modo inequivocabile e non può avere futuro a Gaza, nessun futuro per quello che sono stati finora", ha aggiunto il diplomatico, una frase che sembrerebbe aprire a una permanenza del gruppo islamista nella Striscia a condizione di una trasformazione ideologica e operativa

