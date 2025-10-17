Tregua a Gaza, Hamas: "Restituiremo corpi, ma ci vuole tempo". LIVE

L'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff, si e' detto sicuro che Hamas restituirà a Israele le spoglie dei 19 ostaggi morti ancora nel territorio della Striscia di Gaza. "Spingeremo per il ritorno dei corpi dei defunti finché non saranno tutti a casa. E sono fiducioso che arriveranno tutti a casa", ha detto Witkoff a margine di un evento all'Us Holocaust Memorial Museum di Washington, riportano i media Usa. "Il presidente Trump comprende qualcosa che la maggior parte dei leader dimenticano: che la chiarezza morale non significa niente senza la forza, ed è questa combinazione di convinzione e potere che ha salvato vite", ha sottolineato Witkoff. "Hamas deve disarmarsi in modo inequivocabile e non può avere futuro a Gaza, nessun futuro per quello che sono stati finora", ha aggiunto il diplomatico, una frase che sembrerebbe aprire a una permanenza del gruppo islamista nella Striscia a condizione di una trasformazione ideologica e operativa