Sky TG24 Live In Roma, ora il ministro dello Sport Abodi. DIRETTA TV

Torna l'evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. L'appuntamento di oggi è dal Teatro di Villa Torlonia della Capitale. Presenti ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della politica, dell'economia, della scienza e della cultura, dello spettacolo e dello sport
in evidenza
Tutto pronto per Sky TG24 Live In Roma: una giornata di incontri, storie e attualità al Teatro di Villa Torlonia. Si comincia alle 9 con l'intervista a Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace 2023.
Gli approfondimenti:
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale WhatsApp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Ora Sky Up The Edit con il ministro Abodi
"Qui ricordiamo i due anni dell'approvazione dello sport in Costituzione, per noi è un impegno quotidiano. 'Rispetto' è la parola dell'anno Treccani. Noi siamo tutti artefici del rispetto, di questo principio cardine, che riguarda il rapporto con le altre persone", ha detto il ministro Abodi.
Tra poco il saluto del Direttore Fabio Vitale
Sky TG24 Live In Roma comincia alle ore 9 con il saluto del Direttore Fabio Vitale.
I precedenti Live In
Sky TG24 Live In torna a Roma: una giornata di incontri, storie e attualità al Teatro di Villa Torlonia. Live In è l'evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane, un viaggio partito da Courmayeur nel 2020 e che dopo aver toccato anche le città di Bari, Venezia, Firenze, Bergamo, Napoli, Roma, Genova (due edizioni speciali per i 20 anni di Sky), Milano, di nuovo Roma e ancora Milano, torna nella Capitale oggi, 17 ottobre 2025. Partenza alle ore 9.
Rivivi Live In Milano 2025
L'ultimo appuntamento di Sky TG24 Live In si è tenuto a Milano. Sotto, alcuni dei panel e degli ospiti che sono saliti sul palco del capoluogo lombardo lo scorso 3 giugno.
Gli ospiti di Live In Roma
A Live In Roma saranno presenti ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della politica, dell'economia, della scienza e della cultura, dello spettacolo e dello sport. Ecco l'elenco completo.
Il programma di Live In Roma
Attualità, sfide globali e racconto del mondo che cambia: torna Live In, l'evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. Oggi tocca a Roma, per una giornata di dirette dal Teatro di Villa Torlonia. Il programma completo.
