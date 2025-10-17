Live In Roma, l'impatto dei dazi tra economia e lavoro

La crescita economica e l’impatto dei dazi sono alcuni dei temi al centro del dibattito condotto da Vittorio Eboli a Sky TG24 Live In Roma, dal Teatro di Villa Torlonia. Ospiti del panel Federico Iadicicco, presidente Anpit , Roberto Santori, presidente Made in Italy, Marco Santucci, ad Geely, e Marcella Panucci, professoressa di Diritto e regolazione pubblica dell'Economia all'Università LUISS.

Competitività, imprese e l'effetto dei dazi

Sulla manovra del governo e la richiesta del mondo delle imprese, Iadicicco commenta: "Si tratta di una manovra conservativa, si interviene sull’aumento del reddito disponibile e mantiene un equilibrio dei conti. C’è un cambiamento dell’impostazione degli aiuti alle imprese attraverso deduzioni e ammortamenti. Semplifica le microimprese e pmi, che sono quelle più in difficoltà". Per Santori, per restare competitive le imprese devono "investire sulle nuove tecnologie, una base di partenza importante per far sì che la trasformazione avvenga velocemente. I valori dietro ogni prodotto sono alla base del Made in Italy, ma le Pmi devono comunque investire sulla storia e capitalizzare. La resistenza al cambiamento è un fattore umano". Parlando degli effetti dei dazi di Trump, invece, Santucci sottolinea: "Ancora troppo presto per capirlo, nonostante siano passati sette mesi. Le imprese americane hanno fatto molte scorte, quindi c’è stato un aumento del nostro export nei primi mesi. Poi le scorte sono esaurite. E ad agosto la tendenza è cambiata. Veniamo da anni d’oro sul fronte dell’export. Moda, auto, agroalimentare sono calati. Farmaceutica, chimica hanno invece tenuto. Si attende una riduzione delle nostre esportazioni. Dobbiamo riflettere su quali misure adottare. Non altri dazi, perché innescherebbero una guerra che andrebbe a danneggiare entrambi". Sullo stesso tema interviene anche Panucci: "Quando si cerca di osteggiare un progresso o una innovazione, si è perdenti in partenza. Basti pensare al caso Alfa Romeo. Abbiamo preferito proteggerci. Ma costruire un muro non è il modo per andare avanti. E anche i dazi rappresentano una barriera temporanea, ma abbastanza inutile. Perdono tutti, per esempio pagando di più per l’acquisto di un’auto".