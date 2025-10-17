Anche l'amministratore delegato di Philip Morris Italia Pasquale Frega è intervenuto nel corso di Live In, l'evento con cui Sky TG24 porta il dibattito fuori dagli studi televisivi (LA DIRETTA DI LIVE IN ROMA). Con Frega si è sottolineata l'importanza dell'intelligenza artificiale generativa all'interno dell'obiettivo dichiarato nel 2008 da Philip Morris di “mandare le sigarette al museo”. Per questo sono stati investiti 15 miliardi di dollari per prodotti senza combustione, in un un processo di transizione che ha richiesto l'utilizzo di tantissima tecnologia fino alla prima produzione a partire dal 2014: da quel momento sono oltre 5 milioni le persone che hanno smesso di fumare sigarette. Nel corso del panel è stato sottolineato anche il ruolo dell'Italia nella trasformazione dal business, ruolo che conferma il nostro Paese come epicentro a livello mondiale, con circa il 30% produzione tabacco a livello europeo. Con Fabrizio Vigo, co-founder & ceo di Seven Data si è discusso, invece, di quando l'intelligenza artificiale possa impattare sui processi di produzione delle imprese e sullo sviluppo della competitività, ribadendo l'importanza della governabilità per un corretto utilizzo dell'intelligenza artificiale.