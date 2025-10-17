"Chi ha di più deve dare di più, le banche". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervistato da Gaia Mombelli a Live In Roma a Villa Torlonia. "Non perché vogliamo fare l’esproprio proletario da Unione Sovietica - continua Salvini - ma perché hanno fatto guadagni da decine di miliardi di euro, distribuendo dividendi milionari. Se ne guadagnano 45 invece di 50, danno una parte per famiglie, imprese e sanità, non solo per quest’anno ma anche per gli anni a venire. Chi è a casa può verificare quanto dà la banca sul conto corrente come interessi e la differenza con quanto la banca chiede per un prestito", spiega il ministro. (LA DIRETTA DI LIVE IN ROMA)

Salvini: "Ranucci? Episodio gravissimo"

"La pace fiscale è nel programma del centrodestra - spiega Salvini -non stiamo parlando di chi non ha mai fatto la dichiarazione dei redditi, non è il soggetto da aiutare, ma di chi ha fatto dichiarazione dei redditi e per problemi gravi non è riuscito a saldare: può regolarizzarsi in rate uguali senza interessi". Poi sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, commenta: "Episodio gravissimo. Ogni genere di intimidazione lo è. Sarebbe bello che la politica, in occasione di ogni episodio, fosse unanime nella condanna"

Poi sulla questione Gaza, sottolinea: "Sulle forze militari nella Striscia sono d’accordo. Se grazie a Trump - non a Greta Thunberg - si smetterà di morire a Gaza, bisogna che facciano tutti la loro parte, Italia in primis".

Salvini: "Immigrazione? Idea permesso di soggiorno a punti"

Poi sulla questione Zaia e le critiche alle regionali, Salvini spiega: "È un problema per la sinistra. Ho candidato per il Veneto un ragazzo di 32 anni, per una delle regioni più dinamiche d’Europa. Non vota solo il Veneto, dove avremo risultato straordinario, ma voteranno anche Puglia e Campania. Toscana? Confermo la mia fiducia a Vannacci, non si vince e non si perde mai da soli". E sull'immigrazione, Salvini sottolinea: "Le misure confluiranno in un decreto sicurezza e immigrazione. Chiunque occupi illegalmente un bene deve essere sgomberato. C’è già sulla carta il permesso di soggiorno a punti: ti do fiducia, hai diritto alla nostra assistenza, ma se commetti reati posso darti un avviso e poi rimandarti a casa tua, soprattutto se vieni a delinquere". Infine sul premierato Salvini sottolinea come sia una "riforma che avvicina la gente alla politica", in quanto dà la certezza di sapere chi va a governare.

Salvini: "Insulti di Landini a Meloni? Non è normale"

Ultima nota per la polemica Landini-Meloni: "C’è bisogno di maggior rispetto reciproco. L’ho visto nei cortei delle sorse settimane, gridavano 'Salvini assassino, infame appeso a testa in giù', ecc… non è normale che si giustifichi la violenza. Non è normale che un segretario di un sindacato inneggi alla rivolta sociale e dia della prostituta alla presidente del Consiglio".