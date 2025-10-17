Live In, violenza donne: campagna He for She e il ruolo degli uomini

Violenza di genere e il ruolo del linguaggio. Ne parliamo con Darya Majidi, presidente UN Women Italy, Rosy Russo, presidente di Parole Ostili, e Lorenzo Maragoni, poeta e performer

A Sky TG24 Live In si parla anche di violenza sulle donne. Sul palco di Villa Torlonia ci sono Darya Majidi, presidente UN Women Italy, Rosy Russo, presidente di Parole Ostili, e Lorenzo Maragoni, poeta e performer. Bisogna iniziare dagli uomini e UN Women Italy è impegnata nella campagna He for She: “I numeri - ha spiegato Darya Majidi - sono che in questo momento in Italia ogni donna su tre subisce una qualche forma di violenza. Vuol dire che c’è un problema strutturale e culturale. Chi è che fa questa violenza? Gli uomini. Ma tutti gli uomini? No, la stragrande maggioranza sono bravi uomini che vogliono fare la differenza e a questo serve la campagna: scendete in campo, supportateci, così possiamo davvero cambiare le cose”.

Poi una riflessione di Rosy Russo sul peso delle parole che, se usate male, possono far soffrire: "Bisogna avere consapevolezza. Lavoriamo tantissimo su questo termine, specie con i più giovani. Non ci rendiamo conto che le parole in una chat non vedendo dove arrivano e come vengono ricondivise possono arrivare lontanissimo e fare davvero male. Le parole sono davvero potenti. Entro spesso nelle classi e parlo con ragazze e ragazzi, e chiedo quali parole hanno fatto loro male. Arrivano le più 'gentili' e poi arrivano parole come 'Bruciamola' o 'Vai a stirare a casa'”. L’appello di Rosy Russo è a non rimanere zitti e fermi davanti a episodi di violenza: “Ci sarebbero tante cose da dire ma ricordiamoci sempre che le parole hanno un peso ma anche il silenzio: ragazzi e ragazze, parlate! Se vedete dei fenomeni ditelo agli adulti perché c’è sempre modo di aiutare”.

Il poeta Lorenzo Maragoni parla dell’importanza di un giusto linguaggio inclusivo: “Io credo che bisogna sfatare il ‘non si può più dire niente’ perché la verità è che invece chiunque dice di tutto sempre. Questo diventa un modo per nascondere il problema. Ripulire il linguaggio è un’azione gentile e che può solo fare del bene”.