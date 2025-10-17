A Sky Tg24 Live In, ospite di Giovanna Pancheri, c’è Elly Schlein, segretaria del Partito democratico. Il referendum sulla giustizia, come ha anticipato il ministro Nordio, potrebbe arrivare prima delle Amministrative, quindi nel mese di marzo. La premier Meloni ha già detto che, qualora il referendum non dovesse passare, non intende dimettersi. In tal senso, il Pd intende “fare campagna per il no a questa riforma perché - ha spiegato Elly Schlein - pensiamo non renda migliore nessuno dei nodi della giustizia italiana. Tant’è che lo stesso Nordio ha ammesso che questa riforma non migliorerà il funzionamento della giustizia. E allora a che serve? Solo a minare l’autonomia della magistratura e noi pensiamo che sia sbagliato perché ne va delle garanzie democratiche dei cittadini”. La segretaria del Pd si è espressa anche contro l’altra riforma, quella del premierato, che “finisce per accentrare il potere nelle mani di chi comanda. Noi continueremo a batterci contro questa riforma”.

Un tema caldo, considerati gli ultimi tristi eventi di cronaca, è quello dei femminicidi. “Educazione sessuale vietata nelle scuole medie? Una vergogna della destra”, ha commentato Schlein. “Dobbiamo coinvolgere i saperi dei centri antiviolenza che sanno cosa serve fare per fare prevenzione. La politica può e deve fare molto di più. Sulla repressione abbiamo approvato assieme alla maggioranza misure come il reato di femminicidio. Ma non basta la repressione se non c'è la prevenzione. Come farlo? Due strade: la formazione specifica della Pubblica amministrazione e degli organi di giustizia con il coinvolgimento dei centri anti violenza affinché nessuna donna che va a denunciare non sia presa sul serio. E poi l'educazione obbligatoria sessuale-affettiva in tutti i cicli scolastici. Solo così si toglie il pregiudizio maschile di avere controllo su una donna".

Poi un commento sulla Manovra dove, per la segretaria del Pd, “non ci sono misure per il rilancio economico, prevede crescita zero in un momento in cui abbiamo un calo industriale di 28 mesi consecutivi. Bisogna approvare un salario minimo, mettendo in campo una politica industriale. Abbiamo le bollette più alte d'Europa, le aziende non reggono".