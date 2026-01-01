Offerte Sky
Strage Svizzera, Amb. Cornado: 6 italiani dispersi

Mondo

A Sky TG24 Gian Lorenzo Cornado, Ambasciatore d’Italia a Berna, collegato da Crans Montana, spiega la dinamica di quanto accaduto. Sei gli italiani dispersi, per quelli identificati e ricoverati sono state contattate direttamente le famiglie. Sono tutti di giovane età e per lo più provenienti dal Nord Italia a quanto si sa al momento

