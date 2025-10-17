I Delitti del BarLume” tornano su Sky Cinema con la tredicesima stagione, confermandosi la serie Sky Original più longeva di sempre. Sul palco di Sky TG24 Live In Roma, in diretta dal Teatro di Villa Torlonia e intervistati da Denise Negri, Filippo Timi, Lucia Mascino ed Enrica Guidi hanno raccontato cosa aspettarsi dai nuovi episodi. “Ritrovare questi colleghi è come andare in vacanza”, ha detto Timi, sottolineando il legame profondo tra cast e territorio. “Abbiamo stretto rapporti anche con gli isolani, siamo diventati una famiglia”. E anche se certe dinamiche non cambiano – “i miei vecchietti continueranno a cercarmi una fidanzata” – qualcosa di nuovo c’è: l’amore entra in scena, e non solo per il suo personaggio.

Amore, caos e personaggi femminili al centro

Enrica Guidi conferma: “Questa stagione dà spazio all’amore, a partire dalla Tizi”. Il suo personaggio, Tiziana, evolve: “Ha creato una famiglia colorata, con due figli da due compagni diversi. È divertente perché cerca di mettere ordine nel caos del BarLume”. Lucia Mascino rilancia: “I nostri personaggi femminili sono il perno per riportare ordine nel caos – anche se poi non ci riescono mai”. E aggiunge una riflessione sul tono della serie: “Quello che mi piace è che sono tutti un po’ sfigati, fanno tenerezza perché inciampano. Anche il più cattivo ha una cifra di tenerezza. È questo che rende la serie così longeva”.

Il segreto del successo? Nessuno se la tira

Filippo Timi individua nella semplicità e nell’umiltà la chiave del successo: “Mi sono accorto che le serie di successo portano qualcosa di più sincero della rappresentazione. Il BarLume si carica emotivamente di un’esigenza della nostra vita. Ma la vera cosa per cui funziona è che nessuno di noi attori se la tira. Guzzanti potrebbe, perché è un Dio, ma c’è una gioia nello stare insieme che ci fa apprezzare tutto senza darlo per scontato. C’è grandissima disponibilità da parte di tutti”. Un clima che, a quanto pare, si riflette anche sullo schermo.