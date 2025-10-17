Primatista europea e tre volte campionessa del mondo di Nuoto. Simona Quadarella è tra gli ospiti di Live In, l’evento di Sky TG24 in diretta da Villa Torlonia a Roma. Nel nuoto le medaglie sono importanti ma anche i tempi individuali lo sono: “Diciamo - ha spiegato la campionessa - che la medaglia è importante negli eventi più grandi ma in altre gare come i campionati italiani io cerco il tempo. Perché magari la medaglia è più scontata mentre il tempo mi fa capire a che punto sono della mia preparazione e mi dà fiducia per il futuro”. A tal proposito, il tempo di Simona Quadarella è migliorato di quasi 10 secondi in 7 anni. “Non so se sta cambiando qualcosa e quel tempo questa estate non me l’aspettavo”, ha detto riferendosi al record personale ottenuto ai Mondiali di Singapore. “Questo mi dà molta fiducia ed è anche una conseguenza del lavoro che ho fatto perché ho cambiato anche tipo di allenamento”.

Un commento anche in merito al caso di Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, sospese per 90 giorni dalle attività sociali e federali dopo l’inchiesta sul furto all'aeroporto di Singapore. È vero che quando non c’è sintonia nella nazionale, ne risente anche l’atleta individualmente? “Sono amica di entrambe e penso che torneranno - ha risposto Quadarella - Il gruppo aiuterà in questo. Bisogna fare gruppo sempre e con il tempo si aggiusterà tutto, ne sono sicura”. I momenti difficili possono accadere, sia a livello di gruppo che a livello personale. In questi casi può essere complesso andare avanti e non lasciare che i momenti difficili influiscano negativamente sulle prestazioni sportive. “I momenti difficili li abbiamo tutti e anche altri atleti ci passano - ha commentato Quadarella - ma la cosa importante è come si gestisce la situazione”. La campionessa di nuoto ha fatto riferimento a un momento complesso vissuto proprio in coincidenza con il periodo dei mondiali di Singapore: “Io avevo un mondiale da fare, avevo un obiettivo che mi ha aiutata a distrarmi: avere un obiettivo aiuta sempre in generale nella vita. Non volevo buttare un mondiale, volevo fare bene e così è stato”.