Israele ha ricevuto il corpo di un ostaggio da Hamas. LIVE

La bara è stata ritirata dalla Croce Rossa da Hamas a Khan Younis. L'Idf ispezionerà la bara prima di drappeggiarla con una bandiera israeliana e tenere una breve cerimonia guidata da un rabbino militare. I resti saranno poi portati all'istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv per l'identificazione e la conferma che appartengano a un ostaggio ucciso. Netanyahu ha aggiornato Trump sulle misure che Israele adotterà in risposta alla consegna di Hamas dei corpi degli ostaggi

Israele ha ricevuto il corpo di un ostaggio restituito da Hamas. Lo rende noto l'ufficio del Primo Ministro. La bara è stata ritirata dalla Croce Rossa da Hamas a Khan Younis. L'Idf ispezionerà la bara prima di drappeggiarla con una bandiera israeliana e tenere una breve cerimonia guidata da un rabbino militare. I resti saranno poi portati all'istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv per l'identificazione e la conferma che appartengano a un ostaggio ucciso. 

Netanyahu ha aggiornato Trump sulle misure che Israele adotterà in risposta alla consegna di Hamas dei corpi degli ostaggi. Israele ha avvertito che, se Hamas non restituirà i corpi, riprenderà i combattimenti a Gaza. 

"Ci siamo sentiti traditi dopo l'attacco in Qatar": lo ha dichiarato Steve Witkoff, inviato speciale in Medio Oriente di Donald Trump, in un'intervista a "60 Minutes" della Cbs, rilasciata insieme al genero del presidente, Jared Kushner. In alcune citazioni dell'intervista, che andrà in onda integralmente domani, Kushner ha affermato che "questo è stato il momento in cui Trump ha sentito che Israele aveva perso il controllo ed era il momento di essere forti e impedirgli di fare cose che avrebbero danneggiato i suoi interessi".

Idf riceve corpo ostaggio consegnato da Hamas a Croce Rossa

Le truppe dell'Idf nella Striscia di Gaza hanno ricevuto una bara, con il corpo di un presunto ostaggio morto, dalla Croce Rossa. E' quanto riferisce l'ufficio del primo ministro israeliano secondo quanto riporta 'The Times of Israle'. La bara era stata raccolta dalla Croce Rossa da Hamas a Khan Younis. L'Idf è pronto a ispezionare la bara prima di avvolgerla in una bandiera israeliana e tenere una breve cerimonia guidata da un rabbino militare. I resti saranno poi portati all'istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv per l'identificazione e la conferma che appartengono a un ostaggio ucciso.

