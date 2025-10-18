Israele ha ricevuto il corpo di un ostaggio da Hamas. LIVE

"Ci siamo sentiti traditi dopo l'attacco in Qatar": lo ha dichiarato Steve Witkoff, inviato speciale in Medio Oriente di Donald Trump, in un'intervista a "60 Minutes" della Cbs, rilasciata insieme al genero del presidente, Jared Kushner. In alcune citazioni dell'intervista, che andrà in onda integralmente domani, Kushner ha affermato che "questo è stato il momento in cui Trump ha sentito che Israele aveva perso il controllo ed era il momento di essere forti e impedirgli di fare cose che avrebbero danneggiato i suoi interessi".