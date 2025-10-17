Israele, funerale di Inbar Hayman dopo rimpatrio del corpo

Inbar Hayman, giovane israeliana rapita da Hamas durante l’attacco al festival nel sud di Israele nel 2023, è stata sepolta dopo il rimpatrio del suo corpo. La restituzione avviene nell’ambito dell’intesa mediata da Washington che prevede lo scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi per favorire la fine della guerra a Gaza
