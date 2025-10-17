Esplora tutte le offerte Sky
Israele, funerale di Inbar Hayman dopo rimpatrio del corpo

Mondo

Inbar Hayman, giovane israeliana rapita da Hamas durante l’attacco al festival nel sud di Israele nel 2023, è stata sepolta dopo il rimpatrio del suo corpo. La restituzione avviene nell’ambito dell’intesa mediata da Washington che prevede lo scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi per favorire la fine della guerra a Gaza

