Cosa c’entra la FIFA con la pace a Gaza?

Il 13 ottobre il presidente della Federazione Gianni Infantino era al vertice di Sharm el Sheikh. Una presenza che ha incuriosito molti osservatori, dal momento che non ricopre nessun ruolo né politico né diplomatico. Eppure, nessuno è rimasto davvero stupito. Del resto, è da tempo è vicinissimo a Trump, soprattutto quando sul tavolo ci sono dossier mediorientali. Ecco come interpretare la sua presenza in Egitto