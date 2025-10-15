Esplora tutte le offerte Sky
Cosa c’entra la FIFA con la pace a Gaza?

Luciana Grosso

Ispi
SHARM EL-SHEIKH, EGYPT - OCTOBER 13: U.S. President Donald Trump and FIFA president Gianni Infantino pose for a photo, at a world leaders' summit on ending the Gaza war on October 13, 2025 in Sharm El-Sheikh, Egypt. President Trump is in Egypt to meet with European and Middle Eastern leaders in what’s being billed as an international peace summit, following the start of a US-brokered ceasefire deal to end the war in the Gaza Strip. (Photo by Suzanne Plunkett - Pool / Getty Images) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente della FIFA Gianni Infantino posano per una foto durante il vertice dei leader mondiali sulla fine della guerra di Gaza, il 13 ottobre 2025 a Sharm El-Sheikh, in Egitto (Getty)

Il 13 ottobre il presidente della Federazione Gianni Infantino era al vertice di Sharm el Sheikh. Una presenza che ha incuriosito molti osservatori, dal momento che non ricopre nessun ruolo né politico né diplomatico. Eppure, nessuno è rimasto davvero stupito. Del resto, è da tempo è vicinissimo a Trump, soprattutto quando sul tavolo ci sono dossier mediorientali. Ecco come interpretare la sua presenza in Egitto 

