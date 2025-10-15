L’accordo di pace per Gaza nell'assenza dell'Unione europea

Lunedì 13 ottobre a Sharm El-Sheikh è stata firmata la prima parte dell’accordo di pace proposto da Donald Trump per la Striscia di Gaza. Protagonisti, insieme al presidente statunitense, i Paesi arabi, mentre solo marginale è stato il ruolo dell’Unione europea

Il summit, presieduto da Trump stesso e dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, si è svolto alla presenza di svariati leader europei, tra cui Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, Pedro Sanchez e Keir Starmer.

“Peace 2025: cerimonia di pace per il Medioriente”: così è stato presentato il vertice che si è svolto lunedì 13 ottobre a Sharm El-Sheikh, durante il quale è stata firmata la prima parte dell’accordo di pace tra Israele e Hamas proposto dal presidente Usa.

Un piano di pace coloniale

L’accordo, firmato da Usa, Qatar, Egitto e Turchia, rappresentava soltanto il primo step del piano proposto dal tycoon. “Questa prima fase è di fatto una tregua - commenta Danilo Della Valle, deputato del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, ospite a Generazione Europa –. È un bene che non muoiano più civili, ma quello siglato assomiglia a un accordo coloniale, che non coinvolge realmente le parti palestinesi”. Uno dei punti successivamente previsti sarebbe quello che contempla la creazione di un nuovo organismo transitorio per l’amministrazione di Gaza, il cosiddetto “Board of Peace”, supervisionato da Trump stesso e dall’ex premier britannico Tony Blair. “Ma se i palestinesi non si autodeterminano – prosegue Della Valle –, è impossibile pensare a un vero Stato di Palestina”.

“Trump ha parlato molto durante l’incontro in Egitto, ma la parola ‘Palestina’ non è mai stata pronunciata – per l’eurodeputata del Partito Democratico Lucia Annunziata l’accordo, nonostante le numerose incertezze, rappresenterebbe comunque una soluzione cui guardare positivamente –. Una volta i grandi processi di pace venivano definiti nella diplomazia ‘comprehensive’, cioè comprensivi di accordi più ampi, perché un tempo la diplomazia non immaginava di mettere un cerotto su una ferita, ma di ricostruire gli equilibri. Oggi è questo il salto che dobbiamo fare”.