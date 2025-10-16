Gaza, agricoltura distrutta. Striscia sempre più dipendente da aiuti

Esplora tutte le offerte Sky
Gaza, agricoltura distrutta. La Striscia è sempre più dipendente dagli aiuti

Mondo fotogallery
6 foto
Getty/Sky TG24

Dopo che l’accordo di pace per Gaza è stato firmato, cosa sta cambiando nella distribuzione degli approvvigionamenti nella Striscia? E quali sono le difficoltà che si stanno riscontrando nel rispettare i punti fissati dall'intesa tra Israele e Hamas? Anche di questo tema si è occupata la puntata di "Numeri", di Sky TG24, andata in onda il 15 ottobre

