Gaza, agricoltura distrutta. Striscia sempre più dipendente da aiuti

Dopo che l’accordo di pace per Gaza è stato firmato, cosa sta cambiando nella distribuzione degli approvvigionamenti nella Striscia? E quali sono le difficoltà che si stanno riscontrando nel rispettare i punti fissati dall'intesa tra Israele e Hamas? Anche di questo tema si è occupata la puntata di "Numeri", di Sky TG24, andata in onda il 15 ottobre