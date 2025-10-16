Gaza, chi è Bruno Archi: inviato speciale Italia per la ricostruzione

Introduzione

Bruno Archi sarà il nuovo inviato speciale dell'Italia per la ricostruzione di Gaza (IL LIVEBLOG). A nominare l'ambasciatore per il nuovo incarico nella Striscia, dopo la firma dell'accordo di pace tra Israele e Hamas, è stata la Farnesina con l'annuncio del ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Diplomatico e politico di lungo corso, Archi vanta un'importante carriera nella istituzioni e nella politica estera. Tra i suoi ruoli più importanti, quello di rappresentante permanente del nostro Paese presso le Nazioni Unite dal 2022, in primo luogo la Fao.