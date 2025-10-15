Piano pace Gaza, alle 9 informativa del vicepremier Tajani alla Camera

Si tiene oggi l’informativa del ministro degli Esteri in Parlamento sugli accordi di pace in Medio Oriente. Antonio Tajani è atteso alla Camera alle ore 9 per riferire su quanto sta avvenendo in particolare a Gaza, mentre più tardi è atteso anche a Palazzo Madama per intervenire al Senato. E oggi lo stesso vicepremier presiederà anche la riunione del Consiglio dei Ministri sul processo di pace a Gaza: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà infatti impegnata nel Processo di Aqaba, che si tiene sempre oggi a Roma. Oltre a Tajani, alla riunione del governo saranno presenti anche i ministri della Difesa, Università, Agricoltura, Affari regionali, Disabilità e anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e la Protezione Civile. Ieri il ministro degli Esteri "ha svolto una informativa sulla evoluzione dello scenario in Medio Oriente, in seguito al cessate il fuoco a Gaza e alla liberazione degli ostaggi" in Consiglio dei Ministri.