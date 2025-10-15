Piano pace Gaza, alle 9 informativa del vicepremier Tajani alla Camera

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Piano di pace a Gaza, alle 9 l’informativa del ministro degli Esteri Tajani alla Camera

Politica
©Ansa

Lo stesso vicepremier, che ieri in Cdm “ha svolto una informativa sulla evoluzione dello scenario in Medio Oriente, in seguito al cessate il fuoco a Gaza e alla liberazione degli ostaggi”, presiederà oggi anche la riunione del Consiglio dei Ministri sul processo di pace. Intanto la tregua nella Striscia sembra reggere, all’indomani della firma dell’intesa in Egitto alla presenza di Donald Trump e diversi leader mondiali

ascolta articolo

Si tiene oggi l’informativa del ministro degli Esteri in Parlamento sugli accordi di pace in Medio Oriente. Antonio Tajani è atteso alla Camera alle ore 9 per riferire su quanto sta avvenendo in particolare a Gaza, mentre più tardi è atteso anche a Palazzo Madama per intervenire al Senato. E oggi lo stesso vicepremier presiederà anche la riunione del Consiglio dei Ministri sul processo di pace a Gaza: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà infatti impegnata nel Processo di Aqaba, che si tiene sempre oggi a Roma. Oltre a Tajani, alla riunione del governo saranno presenti anche i ministri della Difesa, Università, Agricoltura, Affari regionali, Disabilità e anche  il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e la Protezione Civile. Ieri il ministro degli Esteri "ha svolto una informativa sulla evoluzione dello scenario in Medio Oriente, in seguito al cessate il fuoco a Gaza e alla liberazione degli ostaggi" in Consiglio dei Ministri.

La situazione a Gaza

Intanto la tregua nella Striscia di Gaza rimane fragile ma sembra reggere, all’indomani della firma dell’intesa avvenuta in Egitto con la presenza di Donald Trump e diversi leader mondiali. La tensione comunque resta altissima, con Israele che ha accusato Hamas di non aver restituito tutti i corpi degli ostaggi uccisi, e deciso sanzioni poi annullate nelle prime ore di oggi. Mentre Hamas ha lamentato “violazioni” del cessate il fuoco, dopo la morte di almeno 44 palestinesi nelle ultime 24 ore. Intanto Trump è tornato ad avvertire il gruppo terroristico che “se non consegna le armi ci penseremo noi, velocemente e con violenza”, mentre Abu Mazen ha condannato le esecuzioni sommarie compiute dalla fazione islamica.

Vedi anche

Gaza, Tajani: tregua fragile, abbiamo raccolto tonnellate di aiuti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

©Ansa

1/10
Mondo

Israele-Palestina, da Oslo a Sharm: i piani di pace negli anni

Dagli accordi di Camp David al vertice di Sharm el-Sheikh, da tempo si cerca una via diplomatica per la pace in Medio Oriente. Un percorso costellato da tanti fallimenti. Ora, con la firma dell'accordo sulla prima fase del piano Trump per Gaza, l'impressione è di essere a una svolta. Dalla stretta di mano Rabin-Arafat alle proposte per “Due Stati, due popoli”: ecco le tappe per risolvere la questione israelo-palestinese

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Piano pace Gaza, alle 9 informativa del vicepremier Tajani alla Camera

Politica

Lo stesso vicepremier, che ieri in Cdm “ha svolto una informativa sulla evoluzione dello scenario...

Manovra 2026, il Cdm approva il Dpb: domani l'invio a Bruxelles

Politica

Il governo si è riunito per mettere a punto un'informativa sulla strategia che porterà a coprire...

La ministra Roccella telefona a Liliana Segre dopo polemica

Politica

ALa ministra nelle scorse ore si era detta disponibile a chiarire in Commissione antisemitismo in...

Toscana, Eugenio Giani rieletto presidente. Centrosinistra al 54%

Politica

Il governatore in carica, già eletto nel 2020 con il 48%, ha vinto con 15 punti di stacco sul...

Toscana, Giani ancora presidente: “Straordinaria soddisfazione”

Politica

Il candidato del campo largo di centrosinistra vince le Regionali e si riconferma governatore....

Da (S-D) Elly Shlein Segretaria Nazionale del Partito Democratico. E Eugenio Giani durante la conferenza stampa per la vittoria alle elezioni regionali in Toscana del Presidente Uscente della Regione Toscana Eugenio Giani nella sede del Partito Democratico a Firenze in Via Forlanini Firenze 13 Ottobre 2025 ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI

Politica: I più letti