Papa Leone XIV al Quirinale per incontrare Mattarella. Presente Meloni

Per il Pontefice e il capo dello Stato è il terzo faccia a faccia: la prima volta che parlarono fu alla messa di inizio pontificato, la seconda al Vaticano. È dal 2017 che un Pontefice non andava al Palazzo del Quirinale. Sul tavolo i grandi dossier internazionali, dall'Ucraina alle speranze di pace in Medio Oriente

Papa Leone XIV incontra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: la visita è prevista per le 11 di oggi, 14 ottobre, al Palazzo del Quirinale. Sarà presente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come fatto sapere da Palazzo Chigi. Per il Pontefice e il capo dello Stato questo è il terzo incontro: si sono visti la prima volta alla messa di inizio pontificato di Leone XIV il 18 maggio e poi il 6 giugno, quando Mattarella andò in Vaticano. È dal 2017 che un Papa non andava al Quirinale. Sul tavolo i grandi temi internazionali, dalle speranze di pace in Medio Oriente alla guerra in Ucraina. Nel pomeriggio il Santo Padre incontrerà poi il re di Giordania, Abdullah II.