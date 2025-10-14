Papa Leone XIV al Quirinale per incontrare Mattarella. Presente Meloni

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Papa Leone XIV in visita al Quirinale per incontrare Mattarella. Presente anche Meloni

Mondo
©Ansa

Per il Pontefice e il capo dello Stato è il terzo faccia a faccia: la prima volta che parlarono fu alla messa di inizio pontificato, la seconda al Vaticano. È dal 2017 che un Pontefice non andava al Palazzo del Quirinale. Sul tavolo i grandi dossier internazionali, dall'Ucraina alle speranze di pace in Medio Oriente

ascolta articolo

Papa Leone XIV incontra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: la visita è prevista per le 11 di oggi, 14 ottobre, al Palazzo del Quirinale. Sarà presente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come fatto sapere da Palazzo Chigi. Per il Pontefice e il capo dello Stato questo è il terzo incontro: si sono visti la prima volta alla messa di inizio pontificato di Leone XIV il 18 maggio e poi il 6 giugno, quando Mattarella andò in Vaticano. È dal 2017 che un Papa non andava al Quirinale. Sul tavolo i grandi temi internazionali, dalle speranze di pace in Medio Oriente alla guerra in Ucraina. Nel pomeriggio il Santo Padre incontrerà poi il re di Giordania, Abdullah II.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

© Ansa, Ipa

1/22
Mondo

Giubileo, Papa: "Aspirate a cose grandi. Siamo con Gaza e Kiev". FOTO

Prima della messa conclusiva del Giubileo dei giovani, Prevost si è concesso un giro in papamobile: i presenti, oltre un milione, gli hanno lanciato bandiere e peluche in segno di affetto. Poi la celebrazione, con omelia, dal palco della spianata di Tor Vergata: 'Le fragilità non siano un tabù'. Citato Bergoglio: 'Se siete inquieti, siete vivi'

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Ucraina, Zelensky venerdì da Trump per i missili Tomahawk. LIVE

live Mondo

Il presidente Usa accoglierà venerdì il presidente ucraino alla Casa Bianca, dopo aver evocato la...

Gaza, liberi tutti gli ostaggi. Restituite solo 4 salme. LIVE

live Mondo

Dopo 738 giorni, non ci sono più ostaggi vivi nelle mani di Hamas. Gli ultimi 20 sono stati...

Papa Leone XIV al Quirinale per incontrare Mattarella. Presente Meloni

Mondo

Per il Pontefice e il capo dello Stato è il terzo faccia a faccia: la prima volta che parlarono...

Spazio, concluso con successo 11esimo volo prova di Starship

Mondo

Il più grande razzo mai costruito, Starship, sviluppato dall'azienda americana SpaceX di Elon...

Gaza, il testo integrale di accordo di pace firmato a Sharm el Sheikh

Mondo

Il documento è stato sottoscritto a Sharm el Sheikh dal presidente Donald Trump, dal presidente...

Mondo: I più letti