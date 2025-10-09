Dilexi Te, cosa c'è scritto nell'esortazione apostolica di Papa Leone

Pubblicata la prima esortazione apostolica di Robert Francis Prevost, un lavoro iniziato da Francesco sul tema del servizio ai poveri. Il Papa denuncia l’economia che uccide, la mancanza di equità, le violenze contro le donne, la malnutrizione, l'emergenza educativa. Fa suo l’appello di Bergoglio per i migranti e ai credenti chiede di far sentire "una voce che denunci" perché “le strutture d’ingiustizia vanno distrutte con la forza del bene”

Il primo documento del pontificato di papa Leone XIV ha al centro i poveri. "Dilexi te", l’Esortazione apostolica sull’amore verso i poveri, era stata iniziata da Papa Francesco ed è stata stata firmata da Leone XIV lo scorso 4 ottobre, proprio nel giorno di San Francesco. Il titolo "Dilexi te", "Io ti ho amato" è un versetto del Libro dell'Apocalisse e segue l'Enciclica "Dilexit nos", ultimo documento magisteriale pubblicato da Papa Francesco a fine 2024.

Il documento

Un documento in in 121 punti (LEGGI IL TESTO) in cui si parla di tutte le povertà, da quella economica a quella educativa, dai malati ai carcerati percorrendo tutte le categorie più fragili della società. Dilexi te celebra l'elemosina che “è giustizia ristabilita, non un gesto di paternalismo” e equità, la cui mancanza è “radice di tutti i mali sociali". "Dio sceglie i poveri" e allora è necessaria "una Chiesa per i poveri", come recita il titolo dei primi capitoli del documento del Pontefice.