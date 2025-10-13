Ostaggi liberati, mamma di Matan al figlio: "State tornando a casa"

La madre dell'ostaggio israeliano ha parlato con il figlio ripetendo più volte che la guerra era finita e che lui e gli altri ostaggi stavano finalmente tornando a casa. I media israeliani hanno riferito che sono stati i militanti di Hamas a facilitare la chiamata prima di consegnare Matan, insieme ad altri sei ostaggi israeliani, alla Croce Rossa

In una videochiamata la madre dell'ostaggio israeliano Matan Zangauker, Einav, ha sentito suo figlio per la prima volta in oltre due anni, poco prima che venisse liberato dalla prigionia di Hamas a Gaza. Einav ha ripetuto più volte al figlio che la guerra era finita e che lui e gli altri ostaggi stavano finalmente tornando a casa. La videochiamata sembrava essere con una terza persona che mostrava un telefono in cui si vedeva Matan. I media israeliani hanno riferito che sono stati i militanti di Hamas a facilitare la chiamata prima di consegnare Matan, insieme ad altri sei ostaggi israeliani, alla Croce Rossa.