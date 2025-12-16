Sydney, indagini sui 2 attentatori. Albanese: strage ispirata da Isis

Come ha fatto sapere l'intelligence di Canberra, Said e Naveed Akram - 50 e 24 anni, padre e figlio di origine pakistana responsabili della morte di 15 persone e del ferimento di altre 42 - dal 2019 avevano giurato fedeltà allo Stato Islamico. Si indaga su un viaggio nelle Filippine compiuto dai due attentatori un mese prima dei fatti. Intanto, è stato diffuso un filmato che mostrerebbe un altro passante eroe che avrebbe cercato di fermare i due uomini

Continuano le indagini sulla strage di Bondi Beach, a Sydney. Come ha fatto sapere l'intelligence di Canberra, Said e Naveed Akram - 50 e 24 anni, padre e figlio di origine pakistana responsabili della morte di 15 persone e del ferimento di altre 42 - dal 2019 avevano giurato fedeltà allo Stato Islamico. Nonostante questo, il giovane - rimasto ferito gravemente - aveva un regolare porto d'armi, mentre il padre - ucciso dalla polizia - aveva la licenza per detenerne sei e le ha portate tutte sul ponticello pedonale di Bondi Beach. Anche il primo ministro australiano Anthony Albanese ha confermato che i due uomini erano motivati “dall’ideologia dello Stato islamico”. E mentre si indaga su un viaggio nelle Filippine compiuto dai due attentatori un mese prima dei fatti, in Australia si è riacceso il dibattito sulla circolazione delle armi - la cui legislazione, già severa, sarà inasprita - ma anche sui controlli nei confronti dei soggetti a rischio. Intanto, è stato diffuso un filmato che mostrerebbe un altro passante eroe: avrebbe cercato di fermare gli attentatori prima dell'inizio del massacro, ma sarebbe stato ucciso durante la colluttazione con uno di loro.

Albanese: attentatori motivati “dall’ideologia dello Stato islamico”

Gli uomini armati responsabili della sparatoria di massa avvenuta domenica durante la festa di Hanukkah, una celebrazione ebraica, a Sydney erano motivati “dall’ideologia dello Stato islamico", ha detto il primo ministro australiano Anthony Albanese. Albanese ha aggiunto che i sospettati sembrano essere stati radicalizzati da convinzioni legate al gruppo militante dell’Isis. "La perversione radicale dell'Islam è assolutamente un problema", ha affermato in una conferenza stampa, come riporta il New York Times.

Trovate bandiere dell’Isis

Le parole di Albanese sono arrivate dopo che gli investigatori hanno fatto sapere che la polizia ha trovato due bandiere artigianali dello Stato islamico nell'auto con cui i due attentatori si sono recati a Bondi Beach. Dentro la macchina, la polizia ha anche recuperato ordigni esplosivi improvvisati. Le autorità hanno spiegato che Naveed Akram era stato, come si dice, “attenzionato” sei anni fa, quando la polizia aveva sventato un altro attentato. Il ragazzo era considerato legato a Isaak El Matari, l'autoproclamato comandante di Daesh in Australia, tuttora in carcere. Ma dopo sei mesi di indagini si era concluso che Naveed non era da considerarsi una minaccia. Lui e suo padre avrebbero agito da soli: la polizia non crede che avessero altri complici. Secondo la Bbc, che cita una testata locale, avevano detto alla loro famiglia che uscivano per andare a pesca.

Si indaga su un viaggio nelle Filippine

La polizia australiana, inoltre, sta indagando su un viaggio nelle Filippine compiuto dai due attentatori un mese prima dei fatti. "I motivi per cui si sono recati nelle Filippine, lo scopo del viaggio e i luoghi che hanno visitato sono attualmente oggetto di indagine", ha detto ai giornalisti Mal Lanyon, commissario di polizia del New South Wales. Del viaggio di Said e Naveed Akram danno conto diversi media internazionali. Le autorità filippine hanno confermato alla Cnn che gli Akram sono arrivati insieme nel Paese il 1° novembre 2025: Sajid con passaporto indiano e suo figlio con passaporto australiano. I due hanno indicato come destinazione finale Davao, una grande città sull'isola meridionale di Mindanao. Hanno lasciato il Paese il 28 novembre, volando di ritorno a Manila e diretti a Sydney, ha dichiarato l'Ufficio Immigrazione e Deportazione. Mindanao, la seconda isola più grande delle Filippine, ospita diversi gruppi ribelli islamisti ed è da tempo un focolaio di insurrezione contro il governo filippino.