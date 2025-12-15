Strage festa Hanukkah a Sydney, 15 vittime. Cosa sappiamo

La carneficina poteva essere anche più grave: la polizia ha trovato rudimentali ordigni esplosivi su un veicolo nella zona dell'attacco. A neutralizzare i killer è stato l'intervento della polizia ma prima anche il coraggio di un passante che ha disarmato a mani nude uno degli attentatori. Ahmed al Ahmed, 43 anni, ha trovato il coraggio di sgusciare tra le macchine parcheggiate e saltare addosso a un terrorista, gli ha strappato il fucile di mano e glielo ha puntato contro. "Un vero eroe - dirà più tardi il premier del Nuovo Galles del Sud Chris Minns - Molte persone questa notte sono vive grazie a lui". Il terrorista disarmato è tornato verso il ponte dal complice, che nel frattempo vedendo l'altro in difficoltà spara contro Ahmed, ferendolo al braccio. Un video girato da un drone che volteggia sopra il ponte riprende poco dopo il killer già a terra, privo di sensi. L'altro terrorista è ancora in piedi e continua a fare fuoco, da un lato del ponte e poi dall'altro, riparandosi dietro le spallette, ma gli agenti che avanzano sparando tra le auto ormai lo hanno accerchiato. Viene colpito anche lui, cade al suolo.

©Ansa